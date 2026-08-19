Solo un 2% de diferencia: por qué la sal marina no es mejor que la común y cuál es el riesgo de elegirla

Expertos advierten sobre la venta de sales no yodadas en Argentina, destacando la importancia de leer etiquetas para asegurar la ingesta de este mineral y evitar metales pesados.

La sal de mesa está en la mira por su supuesta gran cantidad de sodio, componente que las redes sociales y algunos médicos influencers han tachado como perjudicial. Como resultado, muchos desprecian la sal de mesa y la reemplazan con sal marina o de Himalaya. Pero la viralidad de estas opciones no tiene un sustento científico y a veces puede resultar perjudicial para la salud si no se tienen en cuenta algunas cuestiones.

Comercializar sal marina en Argentina es legal desde 2024 y su principal diferencia con la sal de mesa es su forma de extracción. Se dice que la sal marina tiene menos sodio, pero la ciencia advirtió que se trata de una diferencia de solo el 2%, por lo que no es nutricionalmente significativa.

Por eso, si estás buscando reducir el sodio en tu dieta, además de consultar con nutricionistas de confianza, lo más importante es reducir el consumo de sal y buscar opciones yodadas. Esto último es esencial para prevenir enfermedades graves por falta de este mineral, como el bocio y los problemas de desarrollo cerebral.

La sal de Himalaya tiene poco que ver con la salud y más con una moda pasajera. Archivo La importancia del yodo en la sal El yodo es un mineral desconocido por muchos pero con varios beneficios:

Ayuda a la tiroides a crear hormonas que controlan la energía y el crecimiento.

Previene el retraso mental y ayuda al buen crecimiento de los bebés desde el embarazo. Cabe destacar que el cuerpo humano no guarda yodo, por lo que se debe comer un poco todos los días.