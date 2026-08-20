La frase de la Madre Teresa de Calcuta: "Yo sola no puedo cambiar el mundo pero..."

Una frase atribuida a la Madre Teresa de Calcuta propone una mirada sencilla sobre la posibilidad de generar cambios. “Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua y crear muchas ondas”, sostiene la reflexión. Sirve para explicar cómo una acción pequeña puede tener consecuencias que van más allá de quien la realiza.

La idea parte de una sensación que muchas personas pueden reconocer. Frente a problemas como la pobreza, la desigualdad, la soledad o el sufrimiento, una ayuda individual puede parecer insuficiente. Sin embargo, el mensaje plantea que no es necesario resolver todos los problemas para que una acción tenga valor.

La metáfora de la piedra y el agua representa justamente esa posibilidad. Ayudar a una persona, acompañar a alguien, compartir tiempo o actuar ante una pequeña injusticia puede ser el comienzo de algo mayor. El efecto de esa acción puede continuar a través de otras personas.

La enseñanza está relacionada con la manera en que la Madre Teresa entendía el servicio. Ella destacaba el valor de las pequeñas acciones realizadas con fidelidad y amor. Desde esa perspectiva, los grandes cambios no siempre comienzan con hechos extraordinarios. Muchas veces surgen de gestos cotidianos que se repiten con el tiempo.

Nació como Gonxha Agnes Bojaxhiu el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia del Norte. A los 18 años dejó su hogar para incorporarse a las Hermanas de Loreto en Irlanda y luego viajó a India, donde llegó a Calcuta en enero de 1929.

Durante varios años trabajó como docente y llegó a ser directora de una escuela. En 1946, durante un viaje en tren entre Calcuta y Darjeeling, decidió dedicarse directamente a las personas más pobres y abandonadas. En 1948 comenzó a trabajar en los barrios más pobres de Calcuta y, en 1950, quedó establecida oficialmente la congregación de las Misioneras de la Caridad.

Su trabajo alcanzó reconocimiento internacional y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta y fue canonizada por el papa Francisco el 4 de septiembre de 2016. La frase sobre las ondas mantiene vigente una de las ideas asociadas a su legado: incluso un gesto pequeño puede convertirse en el comienzo de algo mucho más grande.