Oscar Wilde sobre la positividad: "Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas"

Oscar Wilde, a través de su icónica frase sobre mirar las estrellas, invita a mantener la esperanza y la positividad en momentos difíciles, una reflexión que trasciende la literatura.

Oscar Wilde fue un célebre dramaturgo y poeta irlandés que marcó la literatura con frases sobre la condición humana. Una que ha tomado relevancia es "Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas", una invitación a mantener la positividad, incluso en los peores escenarios.

La frase pertenece a la obra de teatro El abanico de Lady Windermere (1892). El personaje de Lord Darlington la pronuncia para reflejar que, a pesar de la miseria, siempre hay personas que mantienen la esperanza y buscan la belleza.

En este caso, la cuneta representa las limitaciones, los errores, la bajeza moral o los momentos más duros y oscuros de la vida terrenal. Por su parte, las estrellas simbolizan los ideales, la esperanza, la bondad y los sueños elevados que trascienden la realidad cotidiana.

Una reflexión del 1800 que aún sigue vigente. Archivo La frase se traslada con facilidad a la vida cotidiana Por ejemplo, lo habitual tras un día accidentado en el trabajo es quedarse en la queja y repasar una y otra vez aquello que salió mal. Sin embargo, "mirar las estrellas" implica reflexionar sobre lo que sucedió, encontrar maneras para no repetir la situación y enfocar la energía en lo positivo.