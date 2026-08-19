Oscar Wilde sobre la positividad: "Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas"
Oscar Wilde, a través de su icónica frase sobre mirar las estrellas, invita a mantener la esperanza y la positividad en momentos difíciles, una reflexión que trasciende la literatura.
Oscar Wilde fue un célebre dramaturgo y poeta irlandés que marcó la literatura con frases sobre la condición humana. Una que ha tomado relevancia es "Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas", una invitación a mantener la positividad, incluso en los peores escenarios.
La frase pertenece a la obra de teatro El abanico de Lady Windermere (1892). El personaje de Lord Darlington la pronuncia para reflejar que, a pesar de la miseria, siempre hay personas que mantienen la esperanza y buscan la belleza.
En este caso, la cuneta representa las limitaciones, los errores, la bajeza moral o los momentos más duros y oscuros de la vida terrenal. Por su parte, las estrellas simbolizan los ideales, la esperanza, la bondad y los sueños elevados que trascienden la realidad cotidiana.
La frase se traslada con facilidad a la vida cotidiana
Por ejemplo, lo habitual tras un día accidentado en el trabajo es quedarse en la queja y repasar una y otra vez aquello que salió mal. Sin embargo, "mirar las estrellas" implica reflexionar sobre lo que sucedió, encontrar maneras para no repetir la situación y enfocar la energía en lo positivo.
Otra situación cotidiana muy frustrante es desaprobar un examen. Para no quedarse estancado en el desánimo, lo importante es consultar con lso profesores, detectar los puntos débiles y practicar aquello que representó mayor dificultad para intentar nuevamente.