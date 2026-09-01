Esta serie de misterio en Netflix es adictiva

Esta serie de Netflix resulta adictiva porque mezcla la ciencia ficción con el suspenso policial de una manera muy fluida.

La serie "Manifiesto" disponible en Netflix te atrapa por completo. Todo comienza cuando el vuelo 828 aterriza en Nueva York y los pasajeros descubren una realidad escalofriante al bajar del avión. Para el mundo exterior pasaron cinco años enteros en el aire, pero para ellos no pasó ni un solo segundo y no han envejecido.

Netflix: la intriga constante sobre los pasajeros del famoso vuelo 828 Volver a casa se convierte en un reto enorme para cada una de las familias. Al reunirse con sus seres queridos notan que las vidas de los demás continuaron su curso sin esperarlos. Esposos que rehicieron su vida, amigos que envejecieron y duelos que ya habían cerrado complican este esperado reencuentro.