Netflix estrena una película sobre la historia detrás de un icónico meme y es perfecta para cortar la semana

Netflix estrena un revelador documental sobre la bailarina que se convirtió en meme viral tras recibir cero puntos en una competencia de breaking.

Netflix acaba de estrenar una reveladora película sobre la bailarina que recibió cero puntos en los Juegos Olímpicos por su rutina de breaking y terminó convertida en un polémico meme global. Titulada Al descubierto: Raygun, la breakdancer viral(Untold: The Raygun Story), esta nueva producción se posiciona como el contenido ideal para maratonear de un solo tirón durante la semana.

El largometraje explora la vida de Rachael Gunn como docente universitaria e investigadora en Australia, antes de clasificar de forma sorpresiva a la primera competencia olímpica de breaking en la historia. La cinta repasa en detalle las controversiales maniobras desplegadas en París, como el recordado "paso del aspersor" o los saltos imitando a un canguro, que le valieron una calificación de cero puntos por parte del jurado.

¿Por qué ver la película en Netflix? Aunque el episodio desató carcajadas a nivel global, el documental muestra la cara B del suceso: la devastadora ola de ciberacoso que sufrió la deportista, las teorías conspirativas sobre un supuesto fraude en su clasificación y su posterior retiro definitivo de las pistas. Tras someterse a un riguroso proceso de terapia psicológica, la bailarina rompe el silencio frente a las cámaras para ofrecer su propia versión de los hechos.