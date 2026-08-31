Netflix tiene una nueva serie de solo 6 capítulos que te atrapará con una historia thriller

Esta nueva producción de Netflix se centra en un exitoso novelista que ve cómo su vida se desmorona cuando un impostor roba su identidad y sus bienes.

Un nuevo thriller psicológico desembarcó en el catálogo de Netflix y reúne todos los ingredientes para convertirse en la serie perfecta para maratonear. La producción se titula Ratonera y plantea una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si un día descubrís que alguien robó por completo tu identidad, tu rostro y tus bienes?

La historia sigue a Moon-jae, un exitoso novelista que vive bajo un seudónimo y padece una fobia social extrema. Tras años recluido en su hogar y sumergido en una estricta rutina, su vida se desmorona de la noche a la mañana. Repentinamente, su celular deja de reconocer su huella dactilar y ninguna de sus contraseñas funciona. Pronto descubre que un enigmático impostor apodado "La Rata" está acechándolo.

Tras suplantarlo, el impostor se apodera de todo lo que le pertenece. Sin embargo, el escritor decide no quedarse de brazos cruzados y emprende una desesperada cacería para recuperar su vida, aunque un giro inesperado en la trama revelará el verdadero motivo que impulsa al criminal.

No te pierdas el tráiler de la serie La crítica detrás de la serie Más allá del misterio, la serie funciona como una voraz crítica a la dependencia absoluta de los dispositivos móviles. En un mundo donde el teléfono actúa como billetera, documento de identidad y llave de entrada, la producción expone lo vulnerable que es la información personal. En ese sentido, Corea del Sur, uno de los países más digitalizados del planeta, resulta el escenario perfecto para este relato.