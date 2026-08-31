Para maratonear: Netflix estrena una tensa miniserie con José Coronado

El mes de septiembre llegará con grandes estrenos en Netflix . Uno de ellos es El problema final , una miniserie española que se estrenará el próximo 25 del mes entrante. Se trata de una adaptación de la aclamada novela de Arturo Pérez-Reverte.

“Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama traslada a la primavera de 1959. En un lujoso hotel incomunicado por el clima, el aparente suicidio de la turista inglesa Elisa Mander enciende las alarmas de homicidio.

Ante la imposibilidad de que la policía acceda al lugar, Basil (interpretado por José Coronado), un veterano actor famoso por haber encarnado a Sherlock Holmes en el cine, se ve empujado a liderar las indagaciones.

Junto a un escritor de thrillers (Martiño Rivas) y una enigmática huésped (María Valverde), el protagonista deberá desenredar una red de mentiras bajo la atenta mirada de la gerente del establecimiento (Maribel Verdú).

La serie, de cuatro episodios, convierte a cada uno de los trece aislados, tanto huéspedes como empleados, en sospechosos. La narrativa promete jugar con la perspicacia del espectador mediante pistas progresivas, versiones contradictorias y giros continuos donde nadie, incluido el propio investigador, está libre de ocultar sus intenciones.

El reparto principal se completa con figuras como Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto. El equipo de guionistas, integrado por Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, diseño una estructura compacta pensada para mantener la tensión dramática a lo largo de sus cuatro capítulos sin diluir el misterio.