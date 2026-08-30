La planta ideal para colocar en un balcón soleado

Con el cambio de estación, terrazas y balcones cobran protagonismo, y elegir las plantas adecuadas marca la diferencia a la hora de decorarlos. Para quienes buscan color y resistencia, la petunia se consolida como una de las mejores alternativas actuales.

Su variada paleta cromática la convierte en un clásico del paisajismo urbano. Al adaptarse sin inconvenientes al cultivo en macetas o cestos colgantes, permite aprovechar al máximo el espacio vertical y los ventanales.

Para desplegar todo su potencial, esta planta requiere entre 6 y 8 horas diarias de sol. Una orientación que garantice luz plena asegurará matas tupidas y floraciones continuas. Si se la ubica en zonas de sombra parcial, la planta sobrevivirá, pero tenderá a estirarse, debilitando sus tallos y reduciendo notablemente la cantidad de pimpollos.

El balcón se llenará de color con esta planta.

Durante los picos de calor extremo, conviene vigilar la hidratación, evitando que la tierra pierda por completo la humedad.

Se aconseja usar recipientes con perforaciones en la base resulta imprescindible para prevenir el encharcamiento, principal causa de deterioro radicular.

En tanto, la frecuencia debe ajustarse al clima local. La regla de oro consiste en tocar la tierra y regar únicamente cuando la capa superior se perciba seca.

Después, retirar los capullos marchitos no solo mejora el aspecto estético, sino que estimula a la planta a canalizar sus nutrientes en la apertura de nuevos pimpollos.

Inspeccionar periódicamente el follaje ayuda a prevenir plagas oportuna y detectar cualquier síntoma de estrés hídrico o térmico, señalan los expertos en jardinería.