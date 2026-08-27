Por qué recomiendan enterrar una hoja de laurel en la tierra del limonero

El cultivo de limoneros es un clásico en el jardín gracias a su valor ornamental, su aroma y la producción de cítricos. En torno a su mantenimiento circulan diversas técnicas caseras como la costumbre de enterrar una hoja de laurel en el sustrato.

Colocar una hoja de laurel en la capa superior de la tierra y dejar que se degrade forma parte de las prácticas tradicionales de jardinería . Este hábito aporta dos aspectos particulares.

Por un lado, al descomponerse paulatinamente, la hoja aporta una pequeña cantidad de materia orgánica al suelo. Sin embargo, su impacto es limitado y no funciona como un fertilizante integral.

Mientras que los aceites esenciales característicos del laurel se liberan en el sustrato. Aunque se utiliza de forma casera para acondicionar el entorno de la planta, no constituye un remedio comprobado contra plagas o infecciones.

Para garantizar el desarrollo saludable de la planta y una buena producción de frutos, los especialistas recomiendan priorizar los cuidados agronómicos básicos antes que los remedios caseros.

La planta necesita una ubicación con exposición directa al sol durante varias horas al día y resguardada de vientos o heladas extremas. En tanto, la frecuencia de riego debe adaptarse a la estación. Es clave permitir que la capa superior de la tierra se seque entre riegos para evitar el encharcamiento.

Asimismo, las raíces de los cítricos son sensibles al exceso de agua. Si se cultiva en maceta, el contenedor debe disponer de perforaciones de desagüe y un sustrato poroso.

Se sugiere también usar fertilizantes diseñados para cítricos durante las etapas de brotación y floración, ya que cubren los requerimientos minerales del árbol de manera más precisa que los abonos informales.