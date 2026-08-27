WhatsApp cambia el PIN y suma nuevas funciones de seguridad: qué novedades llegan a la app

WhatsApp reforzó la seguridad de las cuentas con una serie de cambios que buscan dificultar el acceso de terceros y darles a los usuarios más información antes de responder llamadas sospechosas. Entre las novedades se destaca una modificación importante en la verificación en dos pasos , que deja atrás el tradicional PIN de seis dígitos para incorporar contraseñas más completas.

La actualización llega en un contexto en el que las estafas digitales y los intentos de tomar el control de cuentas se volvieron una preocupación cada vez mayor. La propia Meta viene incorporando distintas herramientas para detectar y frenar este tipo de ataques, mientras WhatsApp suma nuevas capas de protección para evitar que una persona pueda acceder a una cuenta incluso si consigue el código de acceso de un solo uso.

Hasta ahora, la verificación en dos pasos utilizaba un PIN de seis dígitos como una protección adicional para la cuenta. Con la nueva actualización, WhatsApp permite utilizar una contraseña más larga, con letras, números y caracteres especiales, lo que hace que sea más difícil de adivinar.

La aplicación también suma información sobre las llamadas de números desconocidos para ayudar a los usuarios a identificar posibles estafas. Foto: Archivo

La función está pensada especialmente para evitar que alguien pueda tomar el control de una cuenta si consigue el código de acceso temporal que WhatsApp envía durante el proceso de registro. Es decir, la aplicación suma una segunda barrera para comprobar que quien intenta recuperar o registrar la cuenta es realmente su propietario.

Otra de las novedades está relacionada con las passkeys , una alternativa que permite volver a iniciar sesión utilizando la huella digital, el reconocimiento facial o el código de bloqueo del dispositivo, sin tener que introducir códigos o recordar una contraseña.

Según WhatsApp, más de 1.000 millones de personas ya configuraron una passkey. Ahora, además, una misma cuenta puede tener más de una llave de acceso cuando el usuario utiliza dispositivos con Android e iOS, algo especialmente útil para quienes tienen más de un teléfono o dispositivo asociado.

Más información antes de responder una llamada desconocida

WhatsApp también incorporó cambios para quienes reciben llamadas de números que no están guardados entre sus contactos. En Android, la aplicación mostrará información adicional que puede ayudar a determinar si conviene atender, como si el número pertenece a otro país o si existe algún grupo en común con quien llama.

Una nueva capa de seguridad para las cuentas

Los cambios forman parte de una estrategia más amplia de WhatsApp para reforzar la seguridad en un servicio donde las cuentas pueden contener conversaciones, fotografías, contactos y otra información personal. La compañía sostiene que el cifrado de extremo a extremo continúa siendo la base de la privacidad de los chats y las llamadas, pero considera necesario sumar herramientas adicionales para proteger también el acceso a las cuentas.