Cómo preparar un repelente casero para el jardín con 3 ingredientes
Combatir la cochinilla y el pulgón en tus plantas de jardín es más fácil con este repelente casero de tres ingredientes: jabón blanco, ajo y agua.
Entre las plagas más comunes que encontramos en las plantas del jardín se encuentran la cochinilla y el pulgón. Aunque aparezcan con frecuencia, no hay que subestimar sus efectos: pueden dañar rápidamente las plantas. Por eso, eliminarlas de forma temprana o prevenir su aparición es clave para protegerlas.
Cómo detectar la cochinilla y el pulgón
La cochinilla es una de las plagas más fáciles de identificar, ya que se manifiesta en las hojas y tallos como pequeños puntos o masas blanquecinas, generalmente algodonosas. Además, puede dejar una sustancia pegajosa sobre la planta y provocar que pierda su aspecto saludable.
Por su parte, el pulgón suele encontrarse en los brotes nuevos y en la parte inferior de las hojas. Al alimentarse de la savia, puede hacer que las hojas se deformen, se enrollen o comiencen a amarillear. Detectarlos a tiempo es fundamental para evitar que la plaga se extienda por el resto de la planta.
Repelente casero para combatir plagas
Prepararlo es fácil y solo requiere jabón blanco, ajo y agua. Primero hay que triturar o picar algunos dientes de ajo y colocarlos en un recipiente con agua. Luego, agregar una pequeña cantidad de jabón blanco y mezclar bien hasta integrar los ingredientes.
Una vez preparado, se puede colocar la mezcla en un rociador y aplicarla directamente sobre las hojas, tallos y brotes donde se hayan detectado cochinillas o pulgones. Lo recomendable es cubrir bien las zonas afectadas y repetir el procedimiento de manera periódica hasta observar una disminución de la plaga.
Cómo prevenir la aparición de plagas
Además de aplicar este repelente casero, mantener las plantas en buenas condiciones puede ayudar a prevenir la aparición de insectos. Es importante revisar con frecuencia las hojas, tallos y brotes para detectar cualquier señal de cochinillas o pulgones antes de que la plaga avance.
También conviene retirar las hojas que estén muy afectadas y mantener limpio el espacio alrededor de las plantas. De esta manera, se puede actuar rápidamente ante los primeros signos y evitar que los insectos se extiendan hacia otras especies del jardín.