Cómo preparar un repelente casero para el jardín con 3 ingredientes

Combatir la cochinilla y el pulgón en tus plantas de jardín es más fácil con este repelente casero de tres ingredientes: jabón blanco, ajo y agua.

Entre las plagas más comunes que encontramos en las plantas del jardín se encuentran la cochinilla y el pulgón. Aunque aparezcan con frecuencia, no hay que subestimar sus efectos: pueden dañar rápidamente las plantas. Por eso, eliminarlas de forma temprana o prevenir su aparición es clave para protegerlas.

Cómo detectar la cochinilla y el pulgón La cochinilla es una de las plagas más fáciles de identificar, ya que se manifiesta en las hojas y tallos como pequeños puntos o masas blanquecinas, generalmente algodonosas. Además, puede dejar una sustancia pegajosa sobre la planta y provocar que pierda su aspecto saludable.

Por su parte, el pulgón suele encontrarse en los brotes nuevos y en la parte inferior de las hojas. Al alimentarse de la savia, puede hacer que las hojas se deformen, se enrollen o comiencen a amarillear. Detectarlos a tiempo es fundamental para evitar que la plaga se extienda por el resto de la planta.

Las cochinillas dejan las hojas amarillas o secas en poco tiempo. Foto: Freepik Repelente casero para combatir plagas Prepararlo es fácil y solo requiere jabón blanco, ajo y agua. Primero hay que triturar o picar algunos dientes de ajo y colocarlos en un recipiente con agua. Luego, agregar una pequeña cantidad de jabón blanco y mezclar bien hasta integrar los ingredientes.

Una vez preparado, se puede colocar la mezcla en un rociador y aplicarla directamente sobre las hojas, tallos y brotes donde se hayan detectado cochinillas o pulgones. Lo recomendable es cubrir bien las zonas afectadas y repetir el procedimiento de manera periódica hasta observar una disminución de la plaga.