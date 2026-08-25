WhatsApp refuerza la seguridad y dará información sobre llamadas de desconocidos

WhatsApp anunció este martes una serie de mejoras destinadas a reforzar la seguridad de sus usuarios. Entre las principales novedades se encuentra la posibilidad de asociar varias llaves de acceso a una misma cuenta, una alternativa que busca facilitar el ingreso seguro cuando una persona utiliza más de un dispositivo.

Según informó la compañía, más de mil millones de personas ya utilizan las llamadas passkeys para acceder a WhatsApp. Este sistema permite verificar la identidad mediante mecanismos de seguridad del propio teléfono , como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el código de bloqueo de pantalla, sin necesidad de introducir una contraseña tradicional.

A partir de esta actualización, los usuarios podrán agregar más de una llave de acceso a su cuenta, tanto en dispositivos Android como en iPhone. La configuración se realiza desde los ajustes de la cuenta, en la sección destinada a las llaves de acceso.

La plataforma también modificó su sistema de verificación en dos pasos, una capa adicional de protección diseñada para impedir que terceros puedan tomar el control de una cuenta incluso si consiguen el código de acceso de un solo uso.

Hasta ahora, WhatsApp utilizaba un PIN de seis dígitos para este mecanismo. Con la nueva alternativa, los usuarios podrán establecer contraseñas más extensas, que incluyan letras, números y caracteres especiales, lo que aumenta la cantidad de combinaciones posibles y dificulta los intentos de acceso no autorizado.

Más información antes de responder una llamada desconocida

Otra de las novedades estará relacionada con las llamadas provenientes de números que no forman parte de la agenda del usuario. En dispositivos Android, WhatsApp comenzará a mostrar información adicional directamente en la pantalla de la llamada.

Entre los datos que podrán aparecer se encuentra si el número corresponde a otro país o si existe algún grupo de WhatsApp compartido con la persona que está llamando. El objetivo es que el usuario pueda contar con más elementos antes de decidir si responde.

La compañía vinculó esta herramienta con la prevención de estafas y otras formas de engaño que suelen recurrir a llamadas inesperadas para generar una reacción rápida. La información adicional busca permitir que el usuario se tome unos segundos para evaluar quién está detrás del llamado antes de atender.