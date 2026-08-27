Cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen y que aumentan la factura de la luz

Desde el consumo fantasma hasta la carga completa del lavarropas, optimizar el uso de electrodomésticos es clave para reducir la factura de luz.

El uso cotidiano de la tecnología en el hogar tiene un reflejo directo en las boletas de energía eléctrica. Identificar qué electrodomésticos demandan más potencia y ajustar ciertos hábitos de consumo permite optimizar el gasto mensual sin resignar el confort.

Los electrodomésticos que más consumen La heladera, al estar encendida continuamente, encabeza el consumo de la vivienda. Diversos relevamientos especializados (como el estudio español SPAHOUSEC) señalan que pueden representar hasta un 29% del total mensual. Para evitar fugas térmicas, se recomienda comprobar el sellado de los burletes y evitar aperturas reiteradas o prolongadas.

Uno de los electrodomésticos que más energía consume. En cuanto a los televisores y lavarropas, cada uno de estos dispositivos ronda un 11% del gasto total. En las pantallas, el factor clave es evitar el consumo fantasma desconectándolas por completo. En los lavarropas, la pauta principal es operar a carga completa y utilizar ciclos de agua fría o programas ecológicos.

Mientras que los hornos eléctricos, aires acondicionados, secadores de ropa y cocinas eléctricas registran picos altos de demanda. El impacto financiero en estos casos depende directamente del tiempo de encendido continuo.

Asimismo, dejar cargadores, computadoras o consolas en reposo genera un derroche inútil que puede alcanzar el 9% del consumo global del hogar.