Cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen y que aumentan la factura de la luz
Desde el consumo fantasma hasta la carga completa del lavarropas, optimizar el uso de electrodomésticos es clave para reducir la factura de luz.
El uso cotidiano de la tecnología en el hogar tiene un reflejo directo en las boletas de energía eléctrica. Identificar qué electrodomésticos demandan más potencia y ajustar ciertos hábitos de consumo permite optimizar el gasto mensual sin resignar el confort.
Los electrodomésticos que más consumen
La heladera, al estar encendida continuamente, encabeza el consumo de la vivienda. Diversos relevamientos especializados (como el estudio español SPAHOUSEC) señalan que pueden representar hasta un 29% del total mensual. Para evitar fugas térmicas, se recomienda comprobar el sellado de los burletes y evitar aperturas reiteradas o prolongadas.
En cuanto a los televisores y lavarropas, cada uno de estos dispositivos ronda un 11% del gasto total. En las pantallas, el factor clave es evitar el consumo fantasma desconectándolas por completo. En los lavarropas, la pauta principal es operar a carga completa y utilizar ciclos de agua fría o programas ecológicos.
Mientras que los hornos eléctricos, aires acondicionados, secadores de ropa y cocinas eléctricas registran picos altos de demanda. El impacto financiero en estos casos depende directamente del tiempo de encendido continuo.
Asimismo, dejar cargadores, computadoras o consolas en reposo genera un derroche inútil que puede alcanzar el 9% del consumo global del hogar.
Dispositivos como planchas de pelo, secadores, tostadoras o cafeteras poseen motores y resistencias de alta potencia. Aunque sus ciclos de funcionamiento suelen ser breves y su impacto general bajo, un uso prolongado o diario de estos artefactos puede alterar los márgenes de consumo esperados.
Medidas prácticas para optimizar el consumo
- Desconectar los equipos en stand-by: eliminar el consumo pasivo desenchufando zapatillas o conectores que no se utilicen.
- Ajustar el termostato del refrigerador: evitar niveles de frío extremos cuando la temperatura ambiente no lo requiera.
- Optimizar cada lavado: encender el lavarropas o lavavajillas únicamente cuando se alcance la capacidad máxima recomendada.
- Priorizar funciones ECO: utilizar los modos de bajo consumo en los electrodomésticos que dispongan de esta opción.
- Verificar la etiqueta de eficiencia: al renovar un artefacto, seleccionar aquellos catalogados con niveles superiores (A o superior).