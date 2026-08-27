Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para quitar el sarro de la ducha y recuperar la presión

Los orificios de la ducha pueden obstruirse por acumulación de sarro, afectando la salida del agua. El ácido cítrico es una solución eficaz.

El sarro puede interferir en el buen funcionamiento de la ducha y afectar la presión del agua. Fuente: Shutterstock.

Con el uso frecuente, los pequeños orificios de la ducha pueden acumular sarro y otros restos minerales presentes en el agua. Esta suciedad puede terminar obstruyendo alguncos conductos y hacer que el agua salga con menos fuerza o en diferentes direcciones.

Aunque existen diferentes trucos caseros para combatir este problema, no siempre es necesario recurrir al bicarbonato o al vinagre. Con una limpieza sencilla y algunos elementos que suelen estar en casa es posible retirar buena parte de la suciedad acumulada y mejorar el funcionamiento de la ducha.

Adiós al sarro con un truco a base de ácido cítrico. Fuente. Shutterstock. Cómo quitar el sarro de los orificios de la ducha Para realizar la limpieza, se puede recurrir al ácido cítrico, un producto eficaz para ayudar a disolver la acumulación de sarro. Para utilizarlo, hay que preparar una solución con agua tibia y ácido cítrico y colocar la ducha en remojo durante unos minutos, de manera que el producto pueda actuar sobre los restos minerales.

Después, se debe retirar la ducha y frotar los orificios con un cepillo de dientes viejo para desprender los residuos que hayan quedado adheridos. En caso de que algunos conductos continúen obstruidos, se puede utilizar un palillo con cuidado. Finalmente, hay que enjuagarla muy bien con agua para eliminar cualquier resto de la preparación.