No es con vinagre: cómo terminar con el sarro de la ducha en forma sencilla

La acumulación de sarro en la ducha puede ser combatida con un producto económico, una solución práctica para desobstruir rociadores.

Con el uso diario, la acumulación de sarro en la ducha es inevitable. Esta dureza del agua provoca que los conductos del rociador se obstruyan progresivamente con mineral calcificado, distorsionando la salida del chorro. Existe una solución casera para este problema.

Si bien las recetas tradicionales apelan al vinagre o al bicarbonato de sodio, el uso de ácido cítrico en polvo se consolida como una solución potente que disuelve estas incrustaciones de forma directa.

Ácido cítrico contra el sarro Adiós al sarro con este truco de limpieza. Fuente: Shutterstock. La aplicación de este desincrustante natural no solo restituye la presión óptima, sino que extiende la durabilidad de la grifería. El procedimiento requiere adaptar la técnica según las características de la instalación.

En el caso de cabezales desmontables hay que desintegrar de dos a tres cucharadas del producto en un contenedor con agua tibia y sumergir la pieza por un lapso de entre 30 y 60 minutos. Finalizado el tiempo, repasar la superficie con un cepillo de cerdas suaves para desprender los residuos flojos y aclarar con agua limpia.

En cambio, para regaderas fijas, verter la misma preparación templada dentro de una bolsa plástica resistente, envolver con ella el artefacto asegurando que los orificios queden cubiertos por el líquido y sujetar firmemente con una banda elástica durante una hora antes de retirar y enjuagar.