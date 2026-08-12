Por qué recomiendan hervir bicarbonato de sodio con hojas de laurel

La combinación de hojas de laurel y bicarbonato de sodio se ha consolidado como un potente limpiador y desodorizante natural para el hogar. Es una de las tendencias que está ganando terreno en la limpieza por su gran efectividad.

Mientras que el bicarbonato de sodio erradica la acidez de las fuentes de mal olor, la esencia del laurel aporta un aroma fresco y propiedades antimicrobianas, creando una fórmula ecológica libre de químicos sintéticos.

Esta preparación funciona como un aromatizante pasivo ideal para placares, cajones y heladeras, además de servir como un limpiador suave para azulejos, mesadas y griferías sin rallar ni corroer las superficies.

En primer lugar, usar cinco hojas de laurel completamente secas para evitar que la humedad genere moho. Cortar o moler las hojas en trozos muy pequeños. Luego, mezclar el laurel procesado con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio.

Finalmente, conservar la preparación en un frasco hermético.

Modos de uso

Para desodorizar, colocar una cucharadita de la mezcla dentro de un saquito de tela transpirable y ubícalo en rincones cerrados, placares o dentro del refrigerador.

El bicarbonato de sodio sirve para limpiar la bacha. (Shutterstock).

En tanto, para limpiar la cocina y el baño espolvorear un poco del polvo sobre piletas o grifos, frota con una esponja o paño húmedo y enjuaga.

Si bien este truco doméstico es económico, sostenible y sumamente útil para la higiene de rutina, es importante considerar que no reemplaza a una desinfección profunda o profesional.