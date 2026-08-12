Por qué se recomienda rodear la base del inodoro con bicarbonato de sodio

Este ingrediente cotidiano ofrece una alternativa eficaz y sin químicos agresivos para mantener la frescura en el baño, neutralizando olores y ablandando la suciedad.

El bicarbonato de sodio se ha convertido en un clásico del mantenimiento del hogar gracias a su notable capacidad para controlar la humedad y erradicar los malos olores sin complicaciones. Uno de sus usos más prácticos es en el baño.

Bicarbonato de sodio en el baño Uno de sus usos más prácticos en el baño consiste en espolvorear una fina capa en el suelo, rodeando la base del inodoro. Al actuar como un desodorizante y desecante natural, este ingrediente ayuda a mantener la zona seca, previene la acumulación de humedades y ablanda la suciedad para que resulte mucho más fácil de limpiar.

El bicarbonato de sodio tiene muchas propiedades.. Fuente: Shutterstock. En primer lugar, espolvorear un poco de bicarbonato alrededor de la parte inferior del retrete. Dejarlo reposar durante un par de horas para que absorba la humedad y los olores.

Luego retirar el polvo acumulado utilizando un paño húmedo o una escoba y repetir el procedimiento cada vez que busques un refuerzo de frescura.

Entre los beneficios, este polvo puede neutralizar sin dejar perfumes ni fragancias químicas penetrantes. Es un ingrediente cotidiano que evita el uso de desinfectantes o limpiadores agresivos.