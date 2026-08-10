Con qué hay que combinar el bicarbonato de sodio para blanquear las juntas de los azulejos

La acumulación de humedad , los restos de jabón y la presencia de moho hacen que las uniones entre los azulejos del baño luzcan un tono oscuro. Para devolverles su aspecto pulcro sin acudir a químicos agresivos existe una fórmula combinada con bicarbonato de sodio .

La combinación de bicarbonato de sodio , reconocido por su capacidad desengrasante y su textura suavemente abrasiva, con pasta dental ofrece un limpiador eficaz para desprender la mugre incrustada en las cerámicas.

Primero, preparar la mezcla en un recipiente, unir el bicarbonato con un chorrito de agua y la pasta de dientes hasta integrar una pasta homogénea y densa.

Luego extender la preparación a lo largo de las juntas, concentrando mayor cantidad en las divisiones más manchadas. Dejar actuar la pasta sobre el azulejo entre 10 y 15 minutos para que ablande la suciedad adherida.

Cómo limpiar las juntas de los azulejos con bicarbonato de sodio y pasta dental. Foto: Shutterstock

El paso siguiente es frotar con suavidad con ayuda del cepillo y realizar movimientos circulares por todas las líneas sin presionar en exceso.

Por último, limpiar los restos con una franela húmeda y enjuagar con abundante agua. De ser necesario, repetir la operación en las zonas más difíciles.