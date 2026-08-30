Netflix confirmó la llegada de la serie argentina más esperada y hay expectativa: todo lo que tenés que saber

La plataforma finalmente anunció la fecha de estreno de la producción audiovisual y en esta nota te contamos todos los detalles.

Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas y tiene en su catálogo diferentes películas, series y hasta documentales. En los últimos días, el servicio confirmó la llegada de una serie argentina muy esperada por los usuarios y revelaron la fecha de estreno.

Se trata de Mis muertos tristes, una serie dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín. La producción audiovisual está basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez, la historia está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Alvarez y un gran elenco.

La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

Netflix confirmó la fecha de estreno de una serie argentina muy esperada Mercedes Morán, protagonista de la serie argentina que se estrena el 24 de septiembre en Netflix. Foto: Netflix. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.