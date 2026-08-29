Netflix: la atrapante serie policial de 8 capítulos que no te podés perder

Netflix suma a su catálogo una atrapante miniserie policial de Harlan Coben que se desarrolla en 8 capítulos y mantiene el suspenso hasta el final.

Los amantes del misterio y el suspenso tienen una serie ideal para ver durante el fin de semana. Netflix tiene en su catálogo una miniserie de 8 episodios que combina secretos familiares, investigaciones y giros inesperados. La producción se estrenó en 2020 y tiene el sello de Harlan Coben.

De qué trata la serie de Netflix La historia sigue a Adam Price, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila hasta que una desconocida se acerca y le revela un secreto sobre su esposa. A partir de ese momento, su realidad cambia por completo y comienza a buscar respuestas para entender qué hay detrás de aquella información.

Mientras intenta descubrir la verdad, Adam queda envuelto en una maraña de secretos y mentiras que alcanza a distintas personas de su entorno. Cada nueva revelación abre una incógnita y lo lleva por un camino en el que resulta cada vez más difícil saber en quién confiar.

Mira el trailer La miniserie está protagonizada por Richard Armitage, Siobhan Finneran y Jennifer Saunders. La producción combina elementos de drama, misterio y policial para construir una historia que mantiene el suspenso hasta sus últimos episodios.