Netflix: la serie alemana de 10 capítulos ideal para perderse todo el fin de semana

Crimen, corrupción y una Berlín muy alejada de las postales turísticas marcan el ritmo de esta serie de Netflix de 10 episodios.

La serie alemana sigue a dos policías obligados a trabajar juntos en una investigación que recorre los bajos fondos de Berlín.

Berlín sirve como escenario para una historia en la que prácticamente nadie parece jugar limpio. Dogs of Berlin es una serie alemana disponible en Netflix que se mete en los bajos fondos de la ciudad a través de dos policías obligados a trabajar juntos pese a sus enormes diferencias. La producción cuenta con una temporada de 10 episodios.

Todo comienza con el asesinato de una famosa estrella del fútbol alemán de origen turco, ocurrido poco antes de un importante partido internacional. El caso queda en manos de los policías Kurt Grimmer y Erol Birkan, pero la investigación rápidamente deja de ser un crimen convencional y comienza a conectarse con diferentes sectores del mundo criminal berlinés.

Con 10 episodios y una única temporada, la serie de Netflix es una opción para maratonear durante el fin de semana. Netflix El costado más oscuro de Berlín A medida que avanzan los capítulos aparecen apuestas ilegales, clanes criminales, grupos extremistas y disputas por el control de distintos territorios. Al mismo tiempo, los propios investigadores esconden problemas capaces de poner en riesgo el caso y obligarlos a preguntarse de qué lado de la ley se encuentran realmente.

La serie fue creada, escrita y dirigida por Christian Alvart, responsable también de películas como Pandorum y Caso 39. Netflix la desarrolló como su segunda producción original alemana después de Dark, y el rodaje se realizó en diferentes zonas de Berlín.

Los papeles principales están interpretados por Felix Kramer y Fahri Yardim, acompañados por Anna Maria Mühe, Katharina Schüttler, Hannah Herzsprung y otros nombres del cine y la televisión alemana.