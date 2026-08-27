A menos de 80 kilómetros de Córdoba: el pequeño pueblo rodeado de ríos donde se crían miles de truchas
San Clemente es un pueblo serrano atravesado por ríos y arroyos, con pinares, senderos y una fuerte tradición vinculada con la pesca de truchas.
A apenas 78 kilómetros de Córdoba capital aparece San Clemente, un pequeño pueblo del Valle de Paravachasca donde el agua es una constante. Entre caminos serranos y vegetación, varios ríos y arroyos rodean una localidad que todavía conserva un marcado perfil rural.
El pueblo está enmarcado por los arroyos Las Granadillas y Las Tazanas y por los ríos Suela, San José y San Pedro. Durante el verano, sus orillas se convierten en uno de los principales puntos para pasar el día, mientras que en los meses más frescos el mismo paisaje invita a recorrer los cursos de agua a pie.
Un pueblo marcado por las truchas
Pero San Clemente tiene una particularidad que permite diferenciarlo de otros destinos serranos. Allí funciona el Córdoba Trucha Club, una institución pionera de la pesca deportiva de truchas en la provincia, que cuenta con un dique especialmente preparado donde se crían miles de ejemplares por mes.
La pesca es, de hecho, una de las actividades características de esta zona de Córdoba. Los cursos de agua cercanos ofrecen distintos sectores para practicarla y la trucha también terminó ocupando un lugar importante en la gastronomía local.
Más allá de los ríos, hay senderos que avanzan entre espinillos y pinares y pueden recorrerse caminando, en bicicleta o a caballo. Otro de los puntos reconocibles del lugar es la capilla Nuestra Señora de la Merced, levantada completamente en piedra en 1947.
El entorno de San Clemente también permite combinar la escapada con una visita al Parque Nacional Quebrada del Condorito, uno de los grandes espacios naturales de las sierras cordobesas y un sitio conocido por el avistaje del cóndor andino.
Para llegar desde Córdoba capital hay que recorrer alrededor de 78 kilómetros. Esa cercanía convierte al pueblo en una alternativa para quienes buscan salir de la ciudad sin realizar un viaje demasiado largo y encontrarse, en poco tiempo, entre caminos serranos, pinares y varios cursos de agua.