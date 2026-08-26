Un pequeño pueblo de Córdoba está escondido entre bosques al pie del cerro más alto de la provincia
Villa Alpina es un pequeño pueblo serrano rodeado de pinos y atravesado por el río Los Reartes, a los pies del imponente Champaquí.
A unos 125 kilómetros de Córdoba capital aparece Villa Alpina, un pequeño pueblo del Valle de Calamuchita que ocupa una ubicación difícil de igualar: está justo a los pies del Cerro Champaquí, la montaña más alta de toda la provincia.
El paisaje cambia bastante al acercarse. Entre las sierras aparecen bosques de pinos y senderos poblados de abedules, robles, sauces, eucaliptos y álamos. Buena parte de esos árboles fueron introducidos por familias alemanas que se instalaron en la zona y terminaron dándole una fisonomía particular.
Por el pueblo también pasa el río Los Reartes. Sus aguas son frías y cristalinas y, durante los meses más cálidos, sus márgenes funcionan como uno de los principales lugares para pasar el día. Aguas arriba, además, se practica pesca deportiva de truchas bajo la modalidad de captura y devolución.
La puerta de entrada al Champaquí
Sin embargo, la característica que distingue a Villa Alpina aparece cuando se mira hacia arriba. Desde allí comienza una de las rutas tradicionales para alcanzar la cima del Cerro Champaquí, de 2.790 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Córdoba.
El recorrido clásico implica unos tres días de travesía y atraviesa inicialmente un bosque de pinos antes de avanzar por paisajes de altura. Durante el camino aparecen arroyos, formaciones graníticas, pastizales y refugios donde suelen pasar la noche quienes realizan el ascenso.
No hace falta llegar a la cima para conocer los alrededores. Desde Villa Alpina también parten caminatas hacia otros cerros y puestos serranos, además de recorridos que pueden realizarse a caballo o en mountain bike. Así, el lugar permite elegir entre paseos cortos y travesías de montaña mucho más exigentes.
Para llegar desde Córdoba capital hay que recorrer alrededor de 125 kilómetros. También se puede acceder desde Villa General Belgrano, desde donde quedan aproximadamente 40 kilómetros. Una vez allí, el tamaño del pueblo contrasta con todo lo que lo rodea: bosques, río y las enormes Sierras Grandes elevándose prácticamente desde sus casas.