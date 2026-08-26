Un pequeño pueblo de Córdoba está escondido entre bosques al pie del cerro más alto de la provincia

Villa Alpina es un pequeño pueblo serrano rodeado de pinos y atravesado por el río Los Reartes, a los pies del imponente Champaquí.

Villa Alpina es un pequeño pueblo de Córdoba ubicado a los pies del Cerro Champaquí.

A unos 125 kilómetros de Córdoba capital aparece Villa Alpina, un pequeño pueblo del Valle de Calamuchita que ocupa una ubicación difícil de igualar: está justo a los pies del Cerro Champaquí, la montaña más alta de toda la provincia.

El paisaje cambia bastante al acercarse. Entre las sierras aparecen bosques de pinos y senderos poblados de abedules, robles, sauces, eucaliptos y álamos. Buena parte de esos árboles fueron introducidos por familias alemanas que se instalaron en la zona y terminaron dándole una fisonomía particular.

Por el pueblo también pasa el río Los Reartes. Sus aguas son frías y cristalinas y, durante los meses más cálidos, sus márgenes funcionan como uno de los principales lugares para pasar el día. Aguas arriba, además, se practica pesca deportiva de truchas bajo la modalidad de captura y devolución.

Los bosques de pinos rodean al pueblo y forman parte del comienzo de la ruta clásica de ascenso al Champaquí. Córdoba Turismo La puerta de entrada al Champaquí Sin embargo, la característica que distingue a Villa Alpina aparece cuando se mira hacia arriba. Desde allí comienza una de las rutas tradicionales para alcanzar la cima del Cerro Champaquí, de 2.790 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Córdoba.

El recorrido clásico implica unos tres días de travesía y atraviesa inicialmente un bosque de pinos antes de avanzar por paisajes de altura. Durante el camino aparecen arroyos, formaciones graníticas, pastizales y refugios donde suelen pasar la noche quienes realizan el ascenso.