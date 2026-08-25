El pueblo de Jujuy que parece detenido en el tiempo y fue elegido entre los mejores del mundo

Conocé Caspalá, el pueblo jujeño que la ONU Turismo eligió entre los mejores del mundo por conservar su esencia cultural, sus tierras y celebraciones ancestrales.

En Jujuy se encuentra Caspalá, un pueblo a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, que permaneció aislado durante años y hoy es uno de los grandes tesoros culturales del norte argentino. Fue elegido entre los mejores pueblos turísticos y recibió un reconocimiento por ONU Turismo, que lo incorporó al programa Best Tourism Villages.

Con la apertura de la Ruta Provincial 73, se abrieron las puertas al turismo interesado en descubrir un pueblo cargado de historia en el norte argentino. Su aislamiento le permitió mantener sus tierras, celebraciones y conocimientos intactos, que todavía se transmiten de generación en generación.

El lugar llama la atención desde el primer momento por su arquitectura tradicional con construcciones de adobe y piedra, que constrastan con el paisaje andino. Uno de los edificios como parada obligatoria es la Iglesia Santa Rosa de Lima creada en 1840 y con campanas peruanas.

Caspalá es el pueblo jujeño que deslumbra por sus paisajes, su patrimonio cultural y la calidez de su comunidad. Ministerio de Cultura y Turismo Jujuy Asimismo, cuenta con otros atractivos como el mirador El Antiguito, la Cascada Casa Mocha, el Camino del Inca y formaciones como el Puente de Piedra.

Hospedaje en Caspalá El hospedaje en Caspalá se basa en casas de familias y pequeños hospedajes creados por sus propios pobladores, lo que permite un trato directo y cálido. La mayor parte de estos alojamientos ofrece experiencias rurales y comunitarias, y se puede reservar por teléfono o redes sociales.