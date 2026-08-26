El pueblo de Córdoba ideal para una escapada de fin de semana: ríos, bosques y el laberinto más grande del país

A solo dos horas y media de las Altas Cumbres, este pueblo de Córdoba se consolida como el destino perfecto para una escapada de fin de semana.

A veces, las escapadas de fin de semana requieren de lugares tranquilos para conectar con la naturaleza y bajar el estrés. En este sentido, Nono, un pueblo de Traslasierra (Córdoba), se presenta como el lugar ideal para recargar energías rodeado de bosques, balnearios y cóndores.

Uno de los principales atractivos de este pueblo son sus balnearios naturales: Paso de las Tropas, La Kiva o el balneario municipal sobre el río Chico. Algunos cuentan con ollas profundas de agua cálida, cascadas pequeñas y están rodeado de frondosa vegetación autóctona.

Pero además de sus paisajes, Nono invita a maravillarse con un viaje al pasado. El museo Rocksen tiene más de 60 mil piezas de arte, ciencia y tecnología, y está ubicado a muy pocos kilómetros del centro. Entre sus habitaciones se encuentran antiguos objetos criollos, carruajes, momias, cámaras fotográficas y más.

El Laberinto de Nono cuenta con 6 laberintos para recorrer, uno de ellos es el más grande del país. Turismo Córdoba Hospedaje en Nono Hay diferentes opciones para hospedarse en Nono. Las habitaciones con comodidades como Wi-Fi, estacionamiento, piscina al aire libre, cocina y demás, rondan entre los 60 mil y 90 mil pesos por noche y cuentan con una gran ubicación geográfica con respecto a las actividades mencionadas. También se encuentran otras opciones más elevadas que alcanzan los $115 mil pesos por noche y ofrecen otro tipo de comodidades.