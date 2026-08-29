Netflix tiene 2 series románticas ideales para ver este fin de semana y una acaba de estrenar temporada

Dos producciones de Netflix, 'Mi brillante carrera' y 'Mi vida con los chicos Walter', se perfilan como las favoritas para el fin de semana, especialmente la segunda que acaba de lanzar su tercera temporada.

Netflix tiene dos series románticas en su catálogo que invitan a relajarse y enamorarse durante el fin de semana. Ambas producciones se estrenaron en agosto y la crítica las ha señalado como opciones perfectas para pasar el rato. Se trata de Mi brillante carrera y Mi vida con los chicos Walter.

Mi brillante carrera se remonta al 1900 y presenta a Sybylla, una muchacha que busca la fama en el mundo de la literatura pero que aborrece las tradiciones de la época. Para escapar de ellas, se muda a la casa de su abuela, sin saber que allí la estará esperando una historia de amor única.

La serie es una adaptación de la novela escrita en 1901 por Miles Franklin durante su adolescencia. La obra marcó un punto de inflexión para la literatura autraliana porque muestra los problemas de género que se reproducían en todas las familias de la época. Con esta novela, Miles dio un respiro a miles de mujeres y las inspiró a seguir su propio camino.

No te pierdas el tráiler de la serie Otra producción romántica que no pasa desapercibida es Mi vida con los chicos Walter. Netflix estrenó su tercera temporada y todos los episodios ya están disponibles en la plataforma.

En estos nuevos capítulos Jackie se enfrenta a un verano muy complicado en Silver Falls tras los conflictos del triángulo amoroso y la crisis familiar. Ella intenta descubrir su identidad mientras lidia con sus sentimientos hacia Alex y Cole. Además, en esta edición se incorporan rostros como Chad Rook y Naveen Paddock.