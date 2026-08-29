Netflix: la inquietante serie que podés terminar en un solo fin de semana

Disponible en Netflix, esta miniserie de 8 episodios te atrapará con su atmósfera de intriga y giros inesperados, ideal para maratonear.

Con el comienzo de un nuevo fin de semana, muchos se preguntan qué hay para ver en las plataformas de streaming. Netflix tiene nuevos estrenos, pero también cuenta con series que fueron un éxito en su catálogo y que no podés dejar de ver si todavía no lo hiciste.

Una de ellas es Incontrolables, una miniserie de solo 8 episodios llena de intriga y suspenso. La historia sigue a un joven policía que se muda junto a su esposa a un pequeño pueblo que, poco a poco, comienza a revelar extraños sucesos y secretos que ponen en duda la tranquilidad del lugar.

Desde el comienzo, la nueva vida de la pareja resulta extraña, especialmente porque gran parte del pueblo gira alrededor de un internado para jóvenes llamado Academia Tall Pines. La institución está dirigida por una mujer controladora y autoritaria, mientras que detrás de sus puertas comienzan a salir a la luz diferentes secretos y situaciones inquietantes.

Mira el trailer de Incontrolables ¿La historia de Incontrolables se basa en hechos reales? La trama de Incontrolables no está basada completamente en hechos reales, aunque sí toma elementos de situaciones que ocurrieron en la vida real. La serie presenta algunos aspectos relacionados con determinados internados y también incorpora elementos vinculados con historias conocidas de sectas y grupos de características similares.

A lo largo de los episodios aparecen situaciones de aislamiento, manipulación y métodos abusivos, recursos que permiten construir el clima de tensión de la historia. De esta manera, la ficción combina elementos inspirados en problemáticas reales con una trama de misterio y suspenso propia de la serie.