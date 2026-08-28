Del thriller de Robert De Niro al caso Barreda: 5 estrenos de streaming para ver este fin de semana

El último fin de semana de agosto llega con estrenos para públicos muy diferentes. Hay ciencia ficción, policiales, true crime, comedias y romances juveniles entre las novedades que desembarcan en el streaming .

Entre las propuestas más interesantes aparece la segunda temporada de Materia oscura, que regresa después de una primera entrega muy bien recibida y amplía todavía más su historia de universos paralelos. También llega Barreda, la nueva película de Daniela Goggi sobre el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992, mientras que Disney+ apuesta por la comedia policial argentina Gutiérrez is mai neim.

Susurran tu nombre es el estreno más destacado de Netflix de la semana. Dirigida por James Ashcroft , la película adapta la novela The Whisper Man, de Alex North.

La historia sigue a Tom Kennedy ( Adam Scott) , un escritor viudo cuyo hijo Jake desaparece después de que ambos se mudan a una nueva ciudad. Desesperado, Tom recurre a su padre, Pete Willis ( Robert De Niro ), un detective retirado que años atrás capturó a Frank Carter ( Michael Keaton ), un asesino serial conocido como el Hombre de los Susurros.

El nuevo caso parece tener conexiones con aquellos crímenes del pasado. Mientras Tom y su padre intentan encontrar al niño, la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan) sigue su propia investigación. La película combina thriller policial, terror psicológico y drama familiar, con una historia que juega con rimas infantiles, recuerdos traumáticos y la posibilidad de que el pasado vuelva a repetirse.

La recepción del filme ha estado un tanto dividido. Hay críticos que consideran que la película cae en varios lugares comunes del thriller de asesinos seriales y tiene una puesta en escena demasiado plana para una historia que pretende recuperar el espíritu de los grandes thrillers de los años 90. Aun así, el reparto y la premisa resultan entretenidas y lo suficientemente atrapante para una noche de Netflix.

Por qué verla: tiene una premisa atractiva y un elenco de primer nivel, aunque conviene bajar las expectativas si se busca un thriller realmente novedoso.

2. Materia oscura (Temporada 2) | Apple TV

Joel Edgerton y Jennifer Connelly protagonizan la serie Materia oscura. Apple TV

Dark Matter regresa con una segunda temporada que parte directamente de las consecuencias del caótico final de la primera entrega. La serie creada por Blake Crouch vuelve a poner a Jason Dessen (Joel Edgerton) frente a una posibilidad aterradora: existen múltiples versiones de su propia vida y algunas de ellas están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguir lo que él tiene.

La historia retoma a Jason, Daniela (Jennifer Connelly) y su hijo Charlie mientras intentan encontrar una realidad en la que puedan vivir tranquilos. El problema es que el multiverso está lejos de ser un refugio seguro. La misteriosa Caja continúa permitiendo el acceso a diferentes universos y, al mismo tiempo, surgen nuevas amenazas y versiones alternativas de personajes conocidos.

El reparto vuelve a estar encabezado por Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga y Jimmi Simpson, con Dayo Okeniyi y nuevos integrantes que amplían las posibilidades de esta historia de ciencia ficción. La segunda temporada tendrá 10 episodios, con un capítulo nuevo cada viernes hasta el 30 de octubre.

Por qué verla: es la opción más recomendable de la lista para quienes buscan ciencia ficción adulta, universos paralelos y una historia que combine grandes conceptos con conflictos familiares.

3. Barreda | Prime Video

Luis Machín se pone en la piel de Ricardo Barreda. Gentileza

Barreda lleva a la pantalla uno de los crímenes que más impacto tuvieron en la Argentina. Dirigida por Daniela Goggi, la película reconstruye el caso de Ricardo Barreda, el dentista que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su casa de La Plata.

La película no se limita al momento de los asesinatos. La narración se mueve entre distintos períodos para mostrar la vida familiar previa a la masacre y el posterior juicio. Allí aparece uno de los aspectos más polémicos del caso: la estrategia con la que Barreda y sus abogados intentaron instalar la idea de que el asesino era, en realidad, una víctima de su propia familia.

Luis Machín interpreta a Barreda, acompañado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

Por qué verla: es probablemente la propuesta argentina más potente del fin de semana y puede interesar tanto a quienes siguen el true crime como a quienes buscan dramas criminales basados en hechos reales.

4. Gutiérrez is mai neim | Disney+

Disney+

La nueva serie de Disney+ mezcla policial, humor absurdo y sátira institucional. La historia de Gutiérrez is mai neim comienza cuando el embajador ruso aparece asesinado en el conurbano bonaerense y el caso termina en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez, un policía que no está precisamente preparado para una investigación de semejante magnitud.

Cuando la CIA, encabezada por Mike Robinson, interviene en el caso, Gutiérrez decide enfrentarse a los estadounidenses y demostrar que puede resolver el crimen antes que ellos. Para conseguirlo cuenta con una brigada tan leal como incompetente y una colección de métodos que se encuentran constantemente al borde de la legalidad.

Darío Barassi interpreta al protagonista, acompañado por Yayo Guridi como el teniente Rubén Torcoletti. El elenco también incluye a Juli Savioli, Abian Vainstein, César Bordón y Andrew Vezey. La primera temporada tiene ocho episodios de unos 30 minutos cada uno.

Por qué verla: si la idea es encontrar una serie argentina corta, descontracturada y con una dupla protagonista que funciona, esta es una de las mejores alternativas.

5. Sunrise: El último amanecer | Prime Video

Para quienes buscan algo de romance, Sunrise: El último amanecer es la nueva adaptación de una novela de Anna Todd, autora de la saga After. La película está dirigida por Carlson Young y tiene como protagonista a Maia Reficco.

La actriz interpreta a Oriah “Ry” Pera, una joven de 22 años que vive condicionada por sus problemas de salud y por la actitud sobreprotectora de su madre. Durante un verano en Mallorca conoce a Julián (Fernando Líndez), un joven local que la impulsa a salir de su rutina y aprovechar una vida que siente que se le está escapando. La relación entre ambos se vuelve cada vez más intensa mientras se acerca el momento en que Ry debe regresar a Estados Unidos.

Por qué verla: es una alternativa pensada especialmente para quienes disfrutan de los romances juveniles, las historias de verano y las adaptaciones de novelas de Anna Todd.