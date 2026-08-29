La inquietante miniserie de Netflix de 8 capítulos perfecta para una maratón

"El diablo en Ohio" es una miniserie de Netflix sobre una psiquiatra que protege a una joven que escapó de una misteriosa secta.

Netflix tiene en su catálogo producciones de distintos géneros. La plataforma apuesta fuerte por historias de misterio y suspenso; y entre ellas se encuentra El diablo en Ohio. Es una miniserie estadounidense estrenada en 2022. La ficción fue creada por Daria Polatin y está basada en su novela homónima. La producción cuenta con ocho episodios y combina drama, misterio y thriller.

La historia comienza cuando una adolescente llamada Mae aparece en un hospital de Ohio con una extraña herida. La joven queda bajo el cuidado de la doctora Suzanne Mathis, una psiquiatra que decide protegerla después de descubrir que escapó de una misteriosa secta. Para ayudarla, Suzanne lleva a Mae a su propia casa. Sin embargo, esa decisión termina poniendo en riesgo a su familia y a ella misma.

A medida que Mae intenta adaptarse a su nueva vida, empiezan a aparecer señales que generan dudas. Suzanne busca una familia temporal para la adolescente, mientras el detective López comienza a investigar algunos hechos relacionados con su pasado. La trama también se concentra en la familia Mathis y en las consecuencias que provoca la llegada de la joven.

Netflix. El diablo en Ohio La serie avanza alrededor de los secretos de Mae y de la comunidad de Amontown. Con el paso de los capítulos, Suzanne consigue conocer más detalles sobre lo que la adolescente vivió antes de llegar al hospital. Al mismo tiempo, la investigación de Alex permite descubrir la influencia que tiene la secta sobre quienes forman parte de ella.

El diablo en Ohio tiene ocho capítulos de una duración de 45 minutos aproximado cada uno. El reparto principal está encabezado por Emily Deschanel, quien interpreta a la doctora Suzanne Mathis. Sam Jaeger interpreta a Peter, mientras que Gerardo Celasco es el detective López. Madeleine Arthur interpreta a Mae. También forman parte del elenco Xaria Dotson, Alisha Newton y Naomi Tan.