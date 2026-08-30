Netflix estrena 2 series surcoreanas ideales para maratonear este fin de semana: suspenso y romance

Este fin de semana, Netflix presenta dos miniseries surcoreanas que exploran el suspenso psicológico y el romance juvenil.

Netflix despide agosto renovando su catálogo con dos producciones surcoreanas tan intensas como entretenidas, ideales para maratonear durante el fin de semana.

Por un lado llega Ratonera, una miniserie surcoreana de suspenso y misterio original de la plataforma. La historia sigue a Moon-jae, un exitoso escritor solitario que padece agorafobia y fobia social. Su vida se transforma en una pesadilla cuando descubre que sus claves y huellas ya no funcionan: una entidad enigmática autodenominada "La Rata" le ha robado por completo su identidad, su dinero y hasta su rostro. Para recuperar su existencia, el protagonista deberá aliarse con No-ja, un despiadado prestamista que busca recuperar su propio capital, y con el detective Sun-yong.

Basada en la célebre fábula folclórica coreana La rata de campo que se comía las uñas, la producción desarrolla su trama a lo largo de 6 episodios cargados de intriga psicológica, giros dramáticos y acción.

El thriller que Netflix acaba de estrenar. Netflix Por otro lado se estrena Cuatro manos, dos sonatas, un k-drama juvenil que combina romance, música y drama. La trama aborda la historia de dos jóvenes pianistas de trasfondos sociales opuestos que cruzan sus caminos en una prestigiosa academia de música. A través de la interpretación a cuatro manos en un mismo piano, ambos consolidan una intensa relación que evoluciona desde el compañerismo inicial hacia una profunda rivalidad profesional y crecimiento personal.

La serie cuenta con 12 episodios de aproximadamente 70 minutos cada uno. Además, el elenco está encabezado por las estrellas surcoreanas Lee Jun-young y Song Kang, representando para este último un esperado regreso a la pantalla tras completar su servicio militar obligatorio.