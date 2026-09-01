Netflix la rompe con esta película que se transformó en un fenómeno global

El film de Netflix, que combina suspenso, ciencia ficción y elementos sobrenaturales, ya es un fenómeno en la plataforma de streaming.

El pasado 7 de agosto Netflix estrenó una película que se transformó en un fenómeno global. La última casa (The Last House) ratifica la efectividad de las producciones que combinan suspenso, ciencia ficción y elementos sobrenaturales.

La película fue dirigida por el francés Louis Leterrier (El increíble Hulk, Fast X) y liderada por Wagner Moura junto a Greta Lee. En los primeros tres días acumuló 27,5 millones de reproducciones.

Netflix: de qué se trata “Tras quedar atrapados en su propia casa, los miembros de una familia deben sobrevivir con recursos cada vez más escasos y enfrentar la fuerza oscura que los mantiene encerrados”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix la rompe con este película. Fuente: Netflix. La trama de la película sigue a la familia Delgado (encabezada por Jason y Ann) en las afueras de Seattle. De forma repentina, un fenómeno desconocido sella de forma hermética los accesos y ventanas de su vivienda, dejándolos incomunicados.

Al intentar comprender la situación, descubren que el resto del vecindario padece el mismo confinamiento. En el exterior, una lluvia incesante acompaña la aparición de agresivas criaturas marinas que acechan los alrededores.