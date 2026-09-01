Al estilo Agatha Christie: la miniserie de Netflix con un crimen y muchos sospechosos

Tiene solo 3 capítulos, un elenco repleto de estrellas y una trama llena de sospechosos. De qué trata la adictiva miniserie de Netflix.

Aquellos que crecieron leyendo a Agatha Christie y disfrutando de sus clásicas historias de detectives encontrarán en Netflix una opción ideal para maratonear: El misterio de las siete esferas (The Seven Dials Mystery), una miniserie de solo 3 capítulos basada en una de sus novelas más entretenidas.

Como en muchas de las producciones inspiradas en la escritora inglesa, la trama sigue a un exclusivo grupo de la alta sociedad donde pronto comienzan a suceder situaciones sospechosas, muertes inesperadas y un enigma central que todos intentan descifrar. Capítulo a capítulo, la historia lleva al espectador a sospechar de cada uno de los integrantes de ese estrecho círculo social.

"Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio", adelanta la sinopsis oficial de la plataforma de streaming.

La obra destaca dentro del catálogo de la autora por dejar de lado a sus detectives más famosos, como Hércules Poirot o Miss Marple, para darle el protagonismo a la intrépida joven aristócrata Lady Eileen "Bundle" Brent y al agudo Superintendente Battle de Scotland Yard.

Mira el trailer de Netflix El elenco de la miniserie La miniserie cuenta con un elenco estelar que le da vida a esta adaptación: