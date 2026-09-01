Matthew Perry tendrá una serie documental en Netflix: cuándo se estrena

La vida y el legado de Matthew Perry serán el eje de “The One About Matthew Perry” , una nueva serie documental de Netflix . La producción contará con testimonios inéditos de su hermana, amigos y colaboradores, además de fotografías y videos provenientes del archivo privado de su familia.

“The One About Matthew Perry” estará dirigida por Mary Robertson , ganadora del Emmy, y será el primer documental en profundidad sobre el actor narrado por algunas de las personas que mejor lo conocieron. Según informó la plataforma, la producción estará dividida en tres episodios y se estrenará exclusivamente en Netflix el próximo 27 de octubre .

El proyecto recorrerá diferentes etapas de la trayectoria de Perry, desde sus comienzos como una figura emergente de la comedia hasta alcanzar reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, abordará sus luchas personales y la decisión de hablar públicamente sobre ellas.

Uno de los ejes de la serie será el acceso al círculo más cercano del actor. Entre los testimonios estará el de su hermana, Mia Perry Bowick , además de los relatos de sus mejores amigos de toda la vida y de colaboradores creativos. La producción también incorporará fotografías y videos nunca antes vistos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry .

Los recuerdos personales se combinarán con nuevos detalles sobre las batallas que atravesó el actor. De acuerdo con la sinopsis, el documental busca mostrar a Perry como una persona “generosa, divertida, vulnerable, eterna” y recuperar las experiencias que marcaron al hombre detrás de la figura pública.

La serie también pondrá el foco en la honestidad con la que habló sobre sus problemas de adicción y en el activismo que desarrolló a partir de sus propias experiencias. “Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo”, señaló la directora Mary Robertson, quien destacó tanto su trabajo como Chandler Bing como sus participaciones en cine, televisión y teatro.

Robertson explicó que la intención de la producción es permitir que las personas que conocieron y quisieron al actor puedan “revelar a la persona que había detrás de la figura pública”.

Qué dijo la hermana de Matthew Perry por el documental

Mia Perry Bowick tendrá un lugar central entre los testimonios. La hermana del actor reconoció que necesitó tiempo antes de sentirse preparada para compartir sus recuerdos y hablar sobre el vínculo que mantuvo con él. “Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida”, expresó.

Además, explicó que espera que el documental permita observarlo como una persona completa y no reducir su historia a Chandler Bing o a sus problemas de adicción. “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso; incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado”, recordó.

Cuándo se estrena “The One About Matthew Perry”

La serie documental estará disponible en Netflix a partir del 27 de octubre y tendrá un total de tres episodios.

La dirección estará a cargo de Mary Robertson, quien también figura entre los productores ejecutivos junto con Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman. Lora Moftah será coproductora ejecutiva y Jessica Call estará a cargo de la producción.