Revelan el fuerte motivo por el que inició la interna entre Tini Stoessel y su padre

La fuerte interna familiar que involucra a Tini Stoessel y a su padre sigue creciendo y dejando tela para cortar. Una nueva información salió a la luz luego de los detalles que se conocieron sobre un supuesto acuerdo entre la artista y Alejandro Stoessel .

El abogado Mauricio D'Alessandro habló en el programa Puro Show (El Trece) y contó cómo inició el escándalo que terminó de explotar por lo que contaron en los diferentes programas de espectáculos. El letrado sostuvo sobre la situación que "los chicos maduran tarde hoy".

"Es un mundo irreal donde viven; pareciera que hay una necesidad de tener claro cuál es el patrimonio para hacer un contrato prenupcial. Esto generó hacer una auditoría para saber cuáles son los bienes que tiene y enfrentar de esa manera el contrato prenupcial legalmente", comentó el abogado sobre la razón por la que estalló la interna familiar.

También comentó que a esto mismo lo estaría haciendo Rodrigo De Paul y que tanto el futbolista como la cantante llegaron a la conclusión: "A partir de ahí se armó este lío. Alguien metió la cola para aprovechar esta circunstancia" .

En el hipotético caso de que Tini quiera avanzar legalmente contra su propio padre, el abogado comentó que "tiene que pedir una rendición de cuentas y después el juicio si se lo dan", sentenció sobre la polémica situación.

Los detalles del acuerdo entre Tini Stoessel y su padre

Martina Stoessel busca que le cedan la participación de QTV, una empresa que tiene injerencia directa en la carrera de la artista según la información brindada y estaría a nombre de Alejandro Stoessel: "El acuerdo busca que cedan la participación a Tini, lo que es de su papá sea de ella. Quiere quedarse con la totalidad de esta empresa que es propiedad de su padre y gestiona su padre".

Respecto a las cuentas bancarias, Marina Calabró fue muy clara: "Tini quiere ella manejar sus cuentas, que nadie tenga acceso y pueda disponer de sus propios fondos y que las cuentas que estén a nombre de las empresas también las pueda manejar solamente ella".