La firme decisión de Tini Stoessel sobre su carrera en medio de las polémicas familiares

Luego de semanas de intensos rumores en torno a su entorno familiar, su patrimonio y su bienestar emocional, Tini Stoessel tomó una determinación contundente: enfocarse en su música y en el reencuentro con su público. La artista confirmó que su inminente regreso a los escenarios se dará a través de una extensa gira internacional que tendrá su punto de partida en México.

El tema fue expuesto en LAM (América TV), y se debatió el impacto de un reciente video publicado por la cantante en su cuenta alternativa. En las imágenes, se la observa interpretando la canción Me voy, perteneciente a su álbum más introspectivo, Un mechón de pelo. Durante la emisión, el panel destacó que la publicación está lejos de ser una coincidencia, interpretándola como un reflejo de la etapa de transición y redención que atraviesa la joven.

La próximas fechas de Tini Stoessel El desafío profesional que Tini tiene por delante es monumental. El primer show de esta nueva etapa está programado para el 2 de septiembre en la ciudad de Guadalajara. A partir de esa fecha, la intérprete se embarcará en un recorrido maratónico que abarcará escenarios fundamentales de toda la región. El itinerario confirmado incluye presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Costa Rica, El Salvador, Miami, Panamá, Colombia, Ecuador y Caracas.

La exigencia de este proyecto reavivó el debate respecto a la fortaleza emocional de la artista para hacer frente a semejante exposición tras el presente periodo turbulento. Mientras Ángel de Brito aseguró verla "bárbara" y "genial", surgieron voces en el panel que manifestaron cierta preocupación, señalando que se la había notado con una "mirada triste" durante una de sus últimas entrevistas.