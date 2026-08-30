La fuerte decisión que tomó la madre de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Tini Stoessel y su familia se encuentran pasando un momento muy complicado luego de que explotara el escándalo familiar por la economía de la cantante. En medio de todo esto, revelaron en Primicias Ya (canal América) que la artista presentó un acuerdo para que su padre lo firme.

El famoso documento q ue mostró Marina Calabró habla de autorizaciones bancarias , derechos de imagen, contratos, de activos y de cesión de marcas. En el programa comentaron que Alejandro Stoessel firmaría el acuerdo, aunque quiere seguir teniendo participación en la carrera artística de su hija.

Posteriormente a esta noticia, la cronista de Mariana Fabbiani acusó al padre de Tini de haberles tirado piedras mientras ellos realizaban una guardia periodística frente a la casa. Esto hizo que Mariana Muzlera, esposa de Alejandro, estallara en redes y Ángel de Brito reveló la decisión que tomó ante esta situación que surgió en las últimas horas.

"Se dedicó a bloquear periodistas, se ve que estaba aburrida y empezó" , comenzó diciendo el conductor de LAM. Ángel confirmó que está bloqueado, también se sumó Pilar Smith, Laura Ubfal, Denise Dumas, Matilda Blanco, Fede Bongiorno y Carolina Molinari.

Mariana Muzlera decidió compartir fuertes posteos en sus redes sociales luego de la acusación que lanzaron desde el programa de Mariana Fabbiani contra Alejandro Stoessel. La mujer fue contundente y arremetió contra el ciclo "Diario de Mariana", que se emite por canal América.

"Hay un boludo en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad. Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos que es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga", "expresó junto a la captura de un hombre filmando el interior de la casa.

Los posteos de la madre de Tini Stoessel. Instagram: @mluciamuz.

Además, compartió una captura de pantalla donde se veía a la cronista desde el lugar de los hechos y a la conductora en el piso, acompañadas por un graph que decía "Alejandro Stoessel atacó a la prensa y llamó a la policía". Sobre esa imagen, Muzlera sentenció: "NEFASTOS".