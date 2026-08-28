Revelaron el motivo del verdadero quiebre entre Tini Stoessel y sus padres: "Cuando ella..."

Rodrigo Lussich dio a conocer el momento exacto en que se quebró la relación de la cantante con su familia.

Aseguran que el vínculo afectivo de Tini Stoessel con su familia se rompió mucho antes de los conflictos financieros.

Rodrigo De Paul ha sido señalado en las últimas semanas como una de las personas que habría ayudado a la cantante a cuestionar los manejos financieros de su padre. Sin embargo, Rodrigo Lussich aseguró en Intrusos que la crisis familiar habría comenzado tiempo atrás, a partir de una relación sentimental de Tini Stoessel.

Durante su análisis sobre la interna que atraviesa la familia Stoessel, el periodista hizo referencia al vínculo que Tini mantuvo con la cantante puertorriqueña Young Miko entre 2024 y principios de 2025. "Significó en la familia un quiebre cuando ella asumió una relación gay", afirmó el conductor, al señalar ese momento como un supuesto punto de inflexión en la relación de la cantante con sus padres.

Esto fue lo que contó Rodrigo Lussich en Intrusos sobre Tini Stoessel "Dicen que son tremendamente homofóbicos los Stoessel", aseguró el periodista.

Según Lussich, el supuesto conflicto no habría quedado limitado a una diferencia familiar, sino que habría afectado el vínculo emocional entre Tini y sus padres. "A partir de ahí se quebró a nivel relacional de afecto, de confianza, más allá de la plata", explicó el comunicador.