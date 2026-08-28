Destaparon cómo era la durísima dinámica entre Tini Stoeesel y Mariana Muzlera: "Hasta al baño"

Ronnie Arias recordó la exigente relación que tenía la cantante con su madre cuando daba sus primeros pasos en su carrera artística.

Ronnie Arias habló sobre el manejo de la carrera de Tini Stoessel durante su etapa juvenil.

El conflicto que atraviesa Tini Stoessel con sus padres sumó una nueva revelación que volvió a poner el foco en la relación que la cantante mantuvo durante años con su familia y con su carrera.

En medio de las versiones sobre la auditoría que la artista habría iniciado y el posterior quiebre de su entorno más cercano, Ronnie Arias recordó cómo era la dinámica que rodeaba a la joven durante sus primeros años en el mundo del espectáculo.

Esto fue lo que contó Ronnie Arias en Ángel Responde sobre Tini Stoessel y Mariana Muzlera En Ángel Responde, el actor aseguró que Mariana Muzlera, madre de Tini, tenía una presencia constante durante las apariciones públicas de su hija. "Mariana la acompañaba a Tini hasta al baño; a cada reportaje que venía a La 100, que la tuve muchas veces, le marcaba lo que tenía que decir", recordó el presentador.

"La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada", sostuvo Arias, en referencia a la etapa en la que Tini alcanzó popularidad como figura juvenil.

El actor recordó la constante presencia de Mariana Muzlera en los inicios de la cantante. Las declaraciones generaron un debate en la mesa del programa de Bondi Live sobre las consecuencias que podría haber tenido esa dinámica familiar en la vida adulta de la artista. Romina Scalora planteó que romper con una estructura de este tipo después de tantos años no sería sencillo. "Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular; esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija", opinó la comediante-