En medio del escándalo de Tini Stoessel, Anita Espósito reveló si Lali le da dinero de su gran fortuna: "Le va bárbaro pero..."

Con total franqueza, Anita explicó la diferencia entre recibir gestos de generosidad y depender completamente de los ingresos de una estrella.

En medio de las intensas versiones mediáticas que rodean a otras figuras del espectáculo y la administración de sus ingresos familiares, las palabras de Anita Espósito resonaron con fuerza. La hermana de Lali Espósito abordó en Patria y familia, el programa de Luzu TV donde se desempeña como panelista, los prejuicios habituales sobre el entorno de los artistas reconocidos.

La hermana de Lali remarcó la importancia del esfuerzo personal más allá del éxito de la cantante. Archivo Durante el espacio de debate, la comunicadora se refirió a la idea instalada en el público de que los allegados de una celebridad viven de las ganancias acumuladas por la estrella de la casa.

La palabra de Anita sobre la fortuna de Lali Espósito “La gente asume de que porque uno tiene un familiar conocido la gente asume al toque de que todos somos millonarios y que todos vivimos de eso y que todos laburamos de eso. Y aparte que es obligación del que tiene dinero, mantener al resto”, comenzó expresando para cuestionar esa mirada.

La panelista diferenció con claridad el gesto de recibir obsequios puntuales de lo que implicaría abandonar las responsabilidades personales.

“Porque una cosa es que me puedan tirar un centro, que me puedan hacer un regalo, que me regalen otras posibilidades... eso es una cosa y otra cosa es que yo asuma que porque esa persona tiene mucho dinero, yo tengo que tirarme a chanta y no hacer nada”, sostuvo.