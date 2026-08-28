El furioso descargo de Mariana Muzlera tras la violenta reacción de Alejandro Stoessel con la prensa

Luego del hecho que protagonizó el productor con un móvil, la mamá de Tini Stoessel estalló en las redes sociales. ¿Qué dijo?

Después del fuerte cruce que protagonizó Alejandro Stoessel con los trabajadores de prensa que hacían guardia en la puerta de su casa en San Isidro, el cual incluyó gritos, piedrazos y la intervención de la policía, Mariana Muzlera decidió romper el silencio. Y lo hizo sin ningún tipo de filtro.

Lejos de intentar calmar las aguas tras el exabrupto de su exmarido, la mamá de Tini apuntó contra los medios de comunicación y advirtió que iniciará acciones legales por la guardia periodística que se instaló frente a su domicilio.

Las imágenes de las cámaras y una fuerte acusación El descargo de Muzlera después del hecho. IG @mluciamuz A través de sus historias de Instagram, Mariana expuso el accionar de los cronistas compartiendo una captura directa de las cámaras de seguridad de su propiedad. En la imagen se puede ver a un hombre estirando el brazo con su teléfono celular intentando grabar por encima del muro de la entrada.

Acompañando la foto, Muzlera redactó un fuertísimo texto en el que no se guardó nada: "Hay un boludo en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad. Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos que es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga".

La furia contra un programa El descargo no quedó ahí. En la historia siguiente, Mariana apuntó directamente contra la cobertura en vivo que estaba realizando el móvil de El Diario de Mariana (América TV).