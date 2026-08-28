El tremendo audio de una vecina contra Mariano Iúdica tras un polémico episodio: "Ignorante"

El conductor quedó envuelto en una polémica y una mujer del barrio lo cruzó con insultos durísimos. La información fue dada a conocer en Puro Show.

Mariano Iúdica quedó en el centro de una polémica luego de protagonizar un inesperado cruce con sus vecinos por una situación vinculada a su auto. El conductor habría estacionado en la cochera de otra persona y el episodio terminó generando un fuerte malestar en el barrio, al punto de que una vecina decidió expresar su enojo en un audio de WhatsApp que luego salió a la luz en Puro Show.

"Lamento el mal momento que pasaron, pero así como era bruto en los programas que hacía, yo no lo soportaba por su ego. Desde hace muchos años tiene una actitud con los vecinos que es desagradable, prepotente, ignorante y poco respetuosa", lanzó la mujer en el mensaje que difundió Marcia Frisciotti durante el programa.

Esto fue lo que contó Marcia Frisciotti en Puro Show sobre Mariano Iúdica Pero sus declaraciones no terminaron allí. La vecina apuntó directamente contra la actitud de Iúdica y aseguró que suele ingresar a su vivienda en contramano porque la entrada de la cochera está ubicada a pocos metros. "Se cree el rey del Harén y es solamente un animal, pero decirle así es ofender a los animales", disparó la mujer. Además, lo calificó de "inadaptado" y "malandrín" dejando en claro el fuerte enojo que existe entre algunos residentes del barrio.

Ante la repercusión del audio, Iúdica decidió salir al aire de Puro Show para dar su versión de los hechos. El codnuctor reconoció que había estacionado en una cochera ajena y explicó qué había ocurrido: "Paré en la verdulería y frené en una cochera, no me di cuenta. Tardé un montón porque me quedé hablando con mi carnicero de toda la vida". Incluso el presentador admitió que el vecino que lo increpó tenía motivos para hacerlo: "Sabía que iba a tener problemas, estaba seguro. Me re puteó el tipo y con razón".