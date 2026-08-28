Polémica en San Isidro: Alejandro Stoessel atacó a piedrazos a la prensa y tuvo que intervenir la policía

En medio de su delicado estado de salud y los fuertes rumores de interna familiar, el productor arrojó un proyectil desde su balcón: los detalles.

Un tenso episodio se vivió en las últimas horas en la puerta de la residencia de la familia Stoessel en San Isidro, cuando Alejandro, el padre de Tini, reaccionó de manera violenta contra los medios que realizaban una guardia periodística en el lugar.

En medio del hermetismo por la supuesta interna familiar y la auditoría económica que involucra a la estrella pop, el productor perdió los estribos, increpó a los trabajadores de prensa y arrojó una piedra desde el balcón de su propiedad.

El momento posterior a la acción de Stoessel El hecho cobró rápida notoriedad tras la cobertura en vivo del programa DDM (América TV), cuyo móvil se encontraba estacionado en la vía pública intentando conseguir la palabra del productor. Según relató la cronista presente en el lugar, Stoessel se asomó desde el sector del quincho de su casa, comenzó a los gritos exigiendo que se retiraran e insultó a los equipos televisivos. Acto seguido, lanzó un proyectil que impactó cerca de los vehículos estacionados y no llegó a lastimar a nadie.

Tras la situación, se hicieron presentes dos patrulleros en la cuadra. De acuerdo a la información, los efectivos policiales acudieron tras un llamado de los vecinos del barrio, quienes se quejaron por la presencia de las cámaras. La policía dialogó con los movileros y, tras constatar que se encontraban trabajando pacíficamente en la vía pública, les permitieron continuar con su labor bajo la única advertencia de preservar la intimidad y no enfocar directamente las fachadas de las viviendas aledañas.

Este exabrupto se da en un contexto de vulnerabilidad para Alejandro Stoessel, quien atraviesa un cuadro de salud delicado. El productor fue dado de alta de una internación el pasado 19 de agosto en el Sanatorio de la Trinidad y, según trascendió, actualmente se moviliza en una camioneta conducida por su hijo Francisco para poder asistir a sus controles médicos.