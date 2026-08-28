Mario Pergolini cruzó sin filtro a quienes señalaron un presunto acomodo de su hija en Popstars

El periodista defendió con firmeza la carrera artística de Valentina Pergolini y respondió a los rumores de acomodo.

La participación de Valentina Pergolini en Popstars duró apenas unas horas, pero fue suficiente para convertirla en una de las figuras que más comentarios generó tras el debut del reality de Telefe. La joven se presentó al casting, logró avanzar en la competencia y, cuando todo indicaba que seguiría en carrera, tomó una inesperada decisión.

La hija de Mario Pergolini había sido una de las miles de jóvenes que se acercaron al predio de Parque Roca para audicionar. La joven interpretó Baby One More Time de Britney Spears, logró superar la instancia y quedó seleccionada para continuar en el certamen.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Desayuno Americano sobre Valentina Pergolini Sin embargo, apenas 48 horas después de haber ingresado a Popstars, decidió renunciar. Según contó la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, la salida se habría producido en medio de algunas diferencias con la producción y ante una tentadora propuesta laboral para sumarse a la tercera temporada de En el Barro.

En medio del revuelo que generó la decisión de su hija, Mario Pergolini rompió el silencio en Desayuno Americano y fue contundente al defenderla de quienes cuestionaron su llegada al reality. "Pueden creerlo o no, la carrera se la arma ella, yo jamás llamé a nadie para hacer algo", aseguró el periodista.