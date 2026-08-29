Preocupa la salud de Alejandro Stoessel tras la fuerte pelea con Tini: "Lo está matando"

Allegados al histórico productor apuntaron al entorno actual de Tini Stoessel y expusieron su angustia por la distancia.

La interna familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un capítulo de alta preocupación en las últimas horas. Durante la emisión de Intrusos, el periodista Rodrigo Lussich dio a conocer detalles alarmantes sobre el estado físico y emocional del reconocido productor.

Qué pasa con la salud de Alejandro, el padre de Tini Stoessel Según revelaron en el ciclo de América TV, la tirantez en el vínculo afectó directamente el bienestar del empresario. “El entorno de Stoessel da algunos textuales, en off, pero que son reales. Dicen ‘el padre no está bien de salud. Ha vuelto a tener problemas de salud’”, expresó el conductor al aire.

Informaron un retroceso en el estado del productor tras el quiebre del vínculo. Archivo MDZ La tensión escaló a partir de las contundentes declaraciones recogidas de parte de allegados a la familia, quienes manifestaron su angustia por la falta de contacto entre ambos.

“Hay una frase que es terrible. Hay quienes dicen en el entorno que, con todo esto, ella lo está matando a su papá, lo cual es una acusación muy fuerte que no nos consta, pero es más metafórica, pero que todo esto empeora la salud del hombre”, añadió Lussich sobre la versión del círculo íntimo.

El distanciamiento entre padre e hija atraviesa su punto de mayor tensión. Captura Telefe En la misma línea, desde el entorno del productor señalaron a las personas que rodean a la cantante en la actualidad y deslizaron críticas hacia su entorno sentimental.