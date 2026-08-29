Acusan al padre de Tini Stoessel de apedrear a periodistas y comparten el polémico video

En medio de una supuesto enfrentamiento entre Tini Stoessel y su papá, el productor quedó en la mira de una fuerte denuncia.

Tini Stoessel y su padre Alejandro están en el ojo de la tormenta por un presunto enfrentamiento relacionado con el patrimonio y las ganancias de la exitosa cantante. Mientras crecen los rumores de desmanejo por parte del progenitor e histórico manager de la artista, compartieron un video acusando al hombre de apredrear a periodistas.

Si bien Mariana Muzlera, exmujer de Alejandro Stoessel, negó de manera categórica tal acusación, las imágenes que dieron a conocer en el programa Primicias Ya (América) demostrarían lo contrario.

Según el movilero del ciclo, el productor insultó y arrojó piedras a trabajadores que estaban haciendo una guardia periodística en las afueras de su vivienda.

El video que compromete al padre de Tini Stoessel Por un lado, la mamá de Tini Stoessel compartió desde sus historias de Instagram la postal de un cronista tomando imágenes de la propiedad y denunció: “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad. Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor, que ya sabemos quién es, y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”.

La madre de Tini Stoessel, indignada con un cronista. Instagram @mluciamuz Además, la ex de Alejandro Stoessel retrucó un posteo de canal América en el que acusaban al productor de atacar a la prensa y llamar a la policía.