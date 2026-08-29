Rodrigo De Paul compró una mansión de 4,5 millones de dólares en Miami para vivir con Tini Stoessel

Mientras la cantante atraviesa discusiones sobre su patrimonio, salieron a la luz los planes inmobiliarios del jugador del Inter Miami.

Tini Stoessel comenzó a convivir con el futbolista durante su etapa en Europa. / Archivo MDZ

En medio de los debates públicos sobre la administración del patrimonio de Tini Stoessel, salieron a la luz reveladores detalles sobre el presente económico y sentimental que comparte con Rodrigo De Paul en Estados Unidos.

Qué se sabe sobre la casa que De Paul le compraba a Tini Durante la emisión del ciclo La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer la importante operación inmobiliaria concretada por el campeón del mundo en la ciudad de Miami.

Según precisó el comunicador, el mediocampista realizó una inversión de 4,5 millones de dólares para adquirir una propiedad de una sola planta, estratégicamente ubicada en las inmediaciones del estadio del Inter Miami.

La residencia de una sola planta está valuada en 4,5 millones de dólares. “Rodrigo de Paul compró él una casa en Miami por 4 millones y medio de dólares de una sola planta, en una zona cercana al estadio del Inter Miami, que es donde van a vivir mientras él siga en ese club, porque él está charlando con Racing Club para volver acá, tal vez en el momento en que sean padres con Tini Stoessel”, detalló Méndez.

Asimismo, la información aportada aclaró aspectos desconocidos sobre la historia habitacional de la artista pop. La cantante inició su vida fuera del hogar paterno directamente al instalarse en Europa junto al futbolista.