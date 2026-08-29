¡Enfiestadísima! Así posó y bailó Pampita en Saint Tropez y enloqueció a todos los franceses

Entre exclusivas fiestas de música electrónica y paseos al sol, Pampita desplegó toda su elegancia en el verano europeo.

os lentes ovalados con marco dorado complementaron la propuesta de sol. /Instagram @pampitaoficial

Pampita se convirtió en la gran protagonista del verano europeo durante sus vacaciones en la exclusiva ciudad de Saint-Tropez. En plena Costa Azul, la conductora combinó momentos de relax con extensas jornadas de baile al ritmo de la música electrónica.

Con estos looks, Pampita enamoró a los franceses Para las tardes en un concurrido parador playero, la modelo eligió un conjunto de dos piezas confeccionado en encaje negro con transparencias. La propuesta incluyó un corset de finos breteles y escote pronunciado, acompañado por una falda del mismo textil que dejaba entrever su traje de baño.

La modelo argentina acudió a todas las fiestas que pudo en Francia. Instagram @pampitaoficial El vestuario de día se completó con sandalias de tiras delicadas, anteojos oscuros de marco ovalado dorado, aros y un brazalete rígido. Para esa ocasión, lució el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil que resaltó su piel.

Pampita apostó por el encaje negro y las transparencias para su vestuario de día. Instagram @pampitaoficial Al caer la noche, la empresaria apostó al máximo glamour en un concurrido club nocturno. Para la fiesta, lució un minivestido negro de lentejuelas con escote halter profundo y breteles anchos cruzados que dejaron su espalda al descubierto.

Pelo recogido y trenza alta para cerrar un atuendo nocturno impecable. Instagram @pampitaoficial El detalle distintivo de la jornada fue una vistosa boa de plumas blancas que llevó sobre los hombros, sumando un toque sofisticado y divertido. El peinado fue un recogido tirante con trenza alta, acompañado por aros de argolla dorados y tonos cálidos en el rostro.