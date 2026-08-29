¡Enfiestadísima! Así posó y bailó Pampita en Saint Tropez y enloqueció a todos los franceses
Entre exclusivas fiestas de música electrónica y paseos al sol, Pampita desplegó toda su elegancia en el verano europeo.
Pampita se convirtió en la gran protagonista del verano europeo durante sus vacaciones en la exclusiva ciudad de Saint-Tropez. En plena Costa Azul, la conductora combinó momentos de relax con extensas jornadas de baile al ritmo de la música electrónica.
Con estos looks, Pampita enamoró a los franceses
Para las tardes en un concurrido parador playero, la modelo eligió un conjunto de dos piezas confeccionado en encaje negro con transparencias. La propuesta incluyó un corset de finos breteles y escote pronunciado, acompañado por una falda del mismo textil que dejaba entrever su traje de baño.
El vestuario de día se completó con sandalias de tiras delicadas, anteojos oscuros de marco ovalado dorado, aros y un brazalete rígido. Para esa ocasión, lució el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil que resaltó su piel.
Al caer la noche, la empresaria apostó al máximo glamour en un concurrido club nocturno. Para la fiesta, lució un minivestido negro de lentejuelas con escote halter profundo y breteles anchos cruzados que dejaron su espalda al descubierto.
El detalle distintivo de la jornada fue una vistosa boa de plumas blancas que llevó sobre los hombros, sumando un toque sofisticado y divertido. El peinado fue un recogido tirante con trenza alta, acompañado por aros de argolla dorados y tonos cálidos en el rostro.
De esta manera, Pampita demostró una vez más su versatilidad para pasar de una estética relajada de tarde a una propuesta impactante de noche.