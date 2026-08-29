Cómo ver gratis "Las Leonas: Detrás de la leyenda", la docuserie de ESPN sobre las campeonas

Con capítulos cortos y material grabado por las propias jugadoras, la propuesta expone el lado menos conocido del plantel.

Las propias jugadoras utilizaron cámaras durante las giras para documentar el trayecto. / ESPN

La previa del Mundial de Hockey 2026 tuvo una cobertura especial de la mano de Las Leonas: Detrás de la leyenda, la producción documental en formato vertical realizada por PEGSA para ESPN.

Toda la info de cómo se prepararon Las Leonas para el Mundial en esta serie de ESPN La propuesta propone un recorrido inédito por la preparación de la Selección Argentina femenina de cara a la competencia internacional que se disputó del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, y donde las argentinas se consagraron campeonas del mundo.

Las Leonas cortaron la hegemonía naranja y se consagraron campeonas del mundo. EFE Con la conducción técnica de Fernando Ferrara y el liderazgo de María José Granatto como capitana, el plantel encaró un seguimiento audiovisual que abarca entrenamientos, viajes, partidos y conversaciones íntimas del vestuario.

La serie consta de 30 microcapítulos de entre dos y tres minutos, pensados para verse de forma independiente. Además, cuenta con el atractivo de que parte del material fue registrado por las propias deportistas durante las giras internacionales.

La serie registra los momentos de convivencia que no suelen verse en las transmisiones televisivas. ESPN La producción ejecutiva estuvo a cargo de Mercedes "Mechi" Margalot, figura histórica del equipo y referente de ESPN Hockey, quien lideró un equipo de trabajo que acompañó al grupo por Argentina, Australia, China, Bélgica e Inglaterra.