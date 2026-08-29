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Las Leonas cortaron con la hegemonía de Países Bajos y son campeonas del mundo.
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¡Las Leonas vencieron a Países Bajos por penales y son campeonas del mundo!

Tras el empate 1-1 en tiempo reglamentario, Argentina se impuso por 3-1 en la definición y volvió a quedarse con el título luego de 16 años.

MDZ Deportes

Las Leonas escribieron una nueva página dorada en su historia al ganarle 3-1 en los penales australianos a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la gran final del Mundial de hockey 2026.

La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, las neerlandesas se habían puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Argentina había igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

El penal de Sofía Cairo que le dio el título mundial a Las Leonas.

De esta manera, la gran final tuvo una definición para el infarto en los penales australianos, donde Cosentino brilló al atajar tres ejecuciones de sus rivales, para que Sofía Cairo anotara el gol que le dio su tercer título en un Mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010. Además, cortaron con la impactante hegemonía de Países Bajos, que se había consagrado en los últimos tres Mundiales.

En su camino hacia la final, Las Leonas habían igualado 1-1 con Estados Unidos para luego derrotar 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la fase de grupos, mientras que en la segunda fase le ganaron 3-0 a España y luego empataron sin goles contra Bélgica. Por último, en las semifinales superaron con un discreto 1-0 a Australia.

El minuto a minuto de Las Leonas vs. Países Bajos

¡Las Leonas campeonas del mundo!

Las dirigidas por Fernando Ferrara le ganaron 3-1 a Países Bajos en los penales australianos y ganaron su tercer mundial de hockey.

Cosentino vuelve a salvar Las Leonas

Si la Argentina mete su penal, será nuevamente campeona del mundo.

Zoe Díaz desaprovechó su penal

La jugadora argentina había metido su ejecución, que finalmente fue anulado por pegarle con la parte curva del palo

Descuenta Países Bajos

Ahora Las Leonas ganan 2-1 en los penales australianos.

¡2-0 Las Leonas!

Brisa Bruggesser estiró la ventaja para Las Leonas con una gran definición.

Cosentino se vuelve a lucir

Argentina tendrá la oportunidad de ponerse 2-0.

Granatto pone en ventaja a Las Leonas

Las Leonas ganan 1-0 en la definición por penales australianos.

Países Bajos erró el primer penal

Las Leonas tienen una gran oportunidad para ponerse en ventaja en los penales australianos.

¡Terminó el partido y hay penales!

Las Leonas empataron 1-1 con Países Bajos y los penales australianos definirán al nuevo campeón mundial.

¡Gol y empate de Las Leonas!

A seis minutos para el final, Granatto tomó el rebote en el séptimo córner corto y firmó el 1-1 de Argentina en la final.

Majo Granatto marcó el 1-1 de Las Leonas.

Las Leonas arrinconan a Países Bajos

Al término del tercer cuarto, Argentina paga caro la falta de efectividad y ahora va con todo a buscar el empate en los últimos 15 minutos.

Chance clarísima para Las Leonas

La arquera neerlandesa le negó el gol Agustina Gorzelani tras un córner corto. Era el 1-1 de Argentina.

Se salvaron Las Leonas

Jansen casi pone el 2-0 con otro córner corto, pero Costantino le tapó el remate.

Finalizó la primera mitad

Las Leonas se van al entretiempo con el partido 0-1 abajo. Todavía queda media hora de juego.

Yibbi Jansen festeja su gol ante Argentina en la final del Mundial de hockey.

Yibbi Jansen festeja su gol ante Argentina en la final del Mundial de hockey.

Gol de Países Bajos

En el primer córner corto del partido, Yibbi Jansen marcó el 1-0 a 47 segundos para finalizar el primer tiempo.

El 1-0 de Países Bajos.

Tarjeta verde para Las Leonas

A los 12 minutos del Q2, Majo Granatto cometió una infracción y Argentina jugará por dos minutos con inferioridad numérica.

Final del primer cuarto

En un partido parejo, la primera chance clara fue para el local y la China Cosentino salvó el arco de Las Leonas para mantener el 0-0.

¡Arrancó la final!

Las Leonas ya juegan ante Países Bajos por el título mundial.

¡Espectadora de lujo!

Luciana Aimar dice presente en el estadio para alentar a Las Leonas en el partido decisivo.

¡En minutos comienza la gran final!

Argentina y Países Bajos definen el título mundial en el Estadio Wagener.

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