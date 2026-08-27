La revelación de Julieta Jankunas, goleadora de Las Leonas, que van por la final: "Voy a confesar algo"
La autora del gol ante Australia que metió a Argentina en la definición por el título mundial reveló una increíble "señal" que recibió horas antes del partido.
Julieta Jankunas tenía una cuenta pendiente en este Mundial y eligió el momento más importante para saldarla. La cordobesa marcó su primer gol en el certamen y el único con el que Las Leonas vencieron a Australia en las semifinales. ¿El resultado? Argentina jugará nuevamente una final del mundo.
La increíble confesión de Jankunas tras darle el pase a la final a Las Leonas
Tras su actuación consagratoria, la goleadora reveló un detalle que hizo todavía más especial su conquista. “Voy a confesar algo”, arrancó Jankunas frente a los micrófonos de ESPN. "Ayer nos estábamos entrenando y lo practicábamos. Todas me decían: ‘dale, Janku’ lo vas a hacer, no sé qué’. Y cuando se ejecutó este córner, se me cruzaron un millón de cosas en la cabeza, literalmente para mí fue el gol de todas porque resultó mágico”, relató, todavía con la emoción a flor de piel.
“Cuando se ejecutó este córner, se me cruzaron un millón de cosas en la cabeza. Literalmente, para mí fue el gol de todas porque resultó mágico”, explicó la delantera.
La clasificación dejó a Las Leonas nuevamente a un paso de la gloria. “Realmente no tengo palabras, creo que ahora en un rato me va a bajar todo. Nos miramos con las chicas y decíamos: ‘¿Qué está pasando?’”, contó. Y destacó el enorme esfuerzo colectivo: “Creo que lo merecemos, hicimos un gran partido. Fue todo muy ajedrez, muy fino”.
Ahora llegará el último desafío. Argentina tendrá dos días para recuperar energías antes de enfrentarse el domingo con Países Bajos, que superó 1-0 a Bélgica en la otra semifinal. Las Leonas irán por el título mundial y por volver a ocupar el lugar más alto del hockey internacional. Para Jankunas, la oportunidad tiene un valor enorme: “Llegar a una final del mundo no es cosa de todos los días. Es hermoso, y la verdad que lo que se vive acá es increíble”.