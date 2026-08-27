La revelación de Julieta Jankunas, goleadora de Las Leonas, que van por la final: "Voy a confesar algo"

La autora del gol ante Australia que metió a Argentina en la definición por el título mundial reveló una increíble "señal" que recibió horas antes del partido.

Las Leonas están en una nueva final del mundo tras vencer por la mínima a Australia.

Julieta Jankunas tenía una cuenta pendiente en este Mundial y eligió el momento más importante para saldarla. La cordobesa marcó su primer gol en el certamen y el único con el que Las Leonas vencieron a Australia en las semifinales. ¿El resultado? Argentina jugará nuevamente una final del mundo.

La increíble confesión de Jankunas tras darle el pase a la final a Las Leonas Tras su actuación consagratoria, la goleadora reveló un detalle que hizo todavía más especial su conquista. “Voy a confesar algo”, arrancó Jankunas frente a los micrófonos de ESPN. "Ayer nos estábamos entrenando y lo practicábamos. Todas me decían: ‘dale, Janku’ lo vas a hacer, no sé qué’. Y cuando se ejecutó este córner, se me cruzaron un millón de cosas en la cabeza, literalmente para mí fue el gol de todas porque resultó mágico”, relató, todavía con la emoción a flor de piel.

“Cuando se ejecutó este córner, se me cruzaron un millón de cosas en la cabeza. Literalmente, para mí fue el gol de todas porque resultó mágico”, explicó la delantera.

Julieta Jankunas marcó el 1-0 de Las Leonas contra Australia La clasificación dejó a Las Leonas nuevamente a un paso de la gloria. “Realmente no tengo palabras, creo que ahora en un rato me va a bajar todo. Nos miramos con las chicas y decíamos: ‘¿Qué está pasando?’”, contó. Y destacó el enorme esfuerzo colectivo: “Creo que lo merecemos, hicimos un gran partido. Fue todo muy ajedrez, muy fino”.